Meer dan 5,5 jaar na het faillissement van IrisPact - de start-up van onder meer Bruno Segers - en de doorstart als Scuye is de technologie en het patent nu in handen van Java- en securityspecialist HI10. "Met de juiste partners kunnen we dit wereldwijd lanceren", zegt CEO Hans Van Es.

Het was in de lente van 2014 groot technieuws: de start-up van Bruno Segers (ex-Realdolmen, ex-Microsoft), Luc Buntinx en Isabelle Maenhout die failliet verklaard werd. IrisPact, dat zich toelegde op beveiligde en versleutelde transacties op websites en mobiele platforms, haalde de eerste verjaardag net niet. Problemen met een patentoverdracht naar aanleiding van een mogelijke Amerikaanse financieringsronde (er was een intentieverklaring van 17,55 miljoen dollar, nvdr) en het daaropvolgende vertrek van Bruno Segers lagen aan de basis van het faillissement. Al hield Luc Buntinx, die het patent voor de technologie op zijn naam had staan, altijd vol dat het patent nooit een issue was. Hoe dan ook smolt het vertrouwen van de investeerders als sneeuw voor de zon en stierf IrisPact een roemloze dood. Luc Buntinx probeerde nadien nog werk te maken van een doorstart onder de naam Scuye: "Met Scuye wordt de consument eigenaar van zijn data en krijgt hij een deel van de advertentiekoek", zei hij in maart 2015 nog aan Data News.

Internationaal denken

Buntinx was trouwens ook een van de pioniers in ons land rond wifi-hotspots met het bedrijf Sinfilo. Dat werd in 2013 gekocht door Telenet. Ondertussen heeft Buntinx beslist om het rustiger aan te doen en heeft hij zijn bedrijf waarin het Scuyte-patent ondergebracht is eind december verkocht aan HI10. CEO Hans Van Es wil Scuye nieuw leven inblazen en gelooft in de vele use cases, zo vertelt hij in een gesprek met Data News. "Het is een kwestie van de goeie partners te vinden, ook rond investering, marketing en sales. Wij focussen enkel op technische Java-consulting en security: uiteraard hebben we dus partners nodig om alle mogelijke use cases te kunnen realiseren. Het gaat om een wereldwijd patent, voor mij is het logisch dat we dus zeker ook buiten België denken", aldus Van Es. De afgelopen drie jaar heeft HI10 de Scuye-technologie in ieder geval al gevalideerd in een Proof of Concept (PoC).

Digitale handshakes

De use case die IrisPact initieel naar voor schoof - eigenaar zijn van je eigen data op bijvoorbeeld Facebook - is slechts één mogelijke toepassing. "Het patent brengt eigenlijk PKI (Public Key Infrastructure, een oplossing rond de uitgifte en het beheer van digitale certificaten zoals die bijvoorbeeld ook in SSL gebruikt worden, nvdr) naar de materiële wereld, zonder dat er chips of ingewikkelde digitale processing aan te pas komt. Een QR-code met de public key op een object plakken, volstaat in principe om dan heel laagdrempelig én veilig een digitale handshake op te zetten", legt Van Es uit.

"Zo'n QR-code met een publieke code kan je bijvoorbeeld ook in een krant afdrukken om digitale toepassingen en oplossingen te linken aan papier", geeft hij nog een voorbeeld. Geen toevallig voorbeeld, want De Persgroep Publishing - ondertussen DPG Media - is een van de belangrijke Java-klanten voor HI10. Ook ING en Eandis (project rond de slimme meters) doen beroep op consultants van HI10. En bij de Europese Commissie is HI10 aan de bak als onderaannemer van bestaande grote raamcontracten.

HI10 is in september 2010 opgericht als een spin-off van de Universiteit Antwerpen. Vorig jaar was het bedrijf nog een van de Trends Gazellen: de snelst groeiende bedrijven gebaseerd op de bedrijfsresultaten van 2013 tot en met 2017. Ondertussen noteert HI10 zo'n 1,4 miljoen euro omzet met 25 consultants.

