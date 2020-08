is redacteur bij Data News

Het bedrijf achter de Nokia smartphones haalt 230 miljoen dollar op. Daarmee wil het bedrijf haar 5G-aanbod vergroten en uitbreiden naar nieuwe markten.

De telefoons van Nokia worden sinds 2016 gemaakt door het eveneens Finse HMD Global. Het bedrijf Nokia Technologies zelf legt zich vooral toe op netwerktechnologie.

HMD krijgt nu een forse invstering, onder meer van Nokia Technologies zelf, maar ook Google en chipmaker Qualcomm investeren mee. Volgens Reuters is niet bekend wie welk bedrag investeert, maar het zou gaan om vergelijkbare bedragen.

Met dat geld wil Nokia meer 5G-toestellen op de markt brengen, maar wil het ook verder uitbreiden. Recent trok het merk naar Brazillië en ook Afrika en India staan op de radar. Vandaag heeft het bedrijf al 240 miljoen telefoons verkocht.

HMD Global zet met haar Nokia-toestellen vooral in op eenvoud. De toestellen draaien bijvoorbeeld op Android One, een onaangepaste versie van Android die twee jaar systeemupdates en drie jaar veiligheidsupdates krijgt.

