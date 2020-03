HMD Global heeft de Nokia 8.3 onthuld, de eerste 5G-smartphone van het bedrijf. De Finnen claimen dat het de eerste mobiele telefoon met 5G is die wereldwijd kan worden gebruikt. In het kielzog van het nieuwe vlaggenschip introduceerde de fabrikant ook nog de Nokia 5.3 en 1.3.

De Nokia 8.3 5G maakt volgens HMD Global als eerste smartphone gebruik van Qualcomm's 5G RF Front-end module-oplossing. In de praktijk betekent dit dat het toestel het hoogste aantal nieuwe 5G-frequentiebanden ondersteunt, gaande van 600 MHz tot 3,8 GHz. Dit maakt het op papier alvast een zeer toekomstbestendige smartphone.

De Nokia 8.3 5G is voorts uitgerust met een PureView quad-camera (vier lenzen inderdaad) van ZEISS-makelij. Het betreft een hoofdcamera van 64 megapixel, een ultragroothoekcamera en twee sensoren voor diepte- en macro-opnames. Andere specificaties van de telefoon zijn het PureDisplay van 6,81-inch, en - als besturingssysteem - Android 10.

De Nokia 8.3 5G is vanaf de zomer 2020 in België verkrijgbaar in Polar Night. De adviesprijs bedraagt 599 euro voor de versie met 6 GB werkgeheugen/64 GB opslag, en 699 euro voor het model met 8 GB/128 GB.

Gelijktijdig met het nieuwe vlaggenschip werden ook de Nokia 5.3 en 1.3 voorgesteld, een midrange- en een budgetmodel van respectievelijk 199 en 99 euro.

