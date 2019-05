De Hasseltse Hogeschool PXL start vanaf september met een nieuwe tweejarige graduaatsopleiding rond het Internet of Things (IoT). Die moet inspelen op de grote vraag naar IoT-technici.

"Er is een grote nood aan de installateur 2.0 die elektronica en netwerken integreert met intelligente systemen", zegt Patrick Hilven, PXL-opleidingshoofd Elektronica-ICT. "Bedrijven zoeken professionals die de brug kunnen maken tussen elektronica en netwerken, niet alleen voor domoticasystemen in een residentiële setting, maar ook voor smart buildings, voor de industrie, voor healthcaretoepassingen, enzovoort. Het is op die marktbehoeften dat deze nieuwe tweejarige graduaatsopleiding inspeelt."

De bedrijven krijgen zelf een actieve rol in de opleiding. "Een derde van de opleiding zal worden ingevuld door werkplekleren: leren op de werkplek zelf dus, in het bedrijf, vertrekkende van concrete opdrachten en uitdagingen die zich daar stellen. Op die manier houden we de vinger aan de pols, want de technologische ontwikkelingen in de ICT-sector volgen elkaar in een sneltempo op", zegt Joeri Gerrits, opleidingscoördinator van de graduaatsopleiding Internet of Things.

Corda Campus

De opleiding krijgt ook een basisstek op Corda Campus in Hasselt, de ICT-hotspot van Limburg en omstreken. "We kijken nu al uit naar de samenwerking met de bedrijven daar", zegt Hilven.

Een van de bedrijven die zich expliciet engageren, is K-si Automation "De kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven kan alleen maar verkleind worden als de bedrijfswereld haar deuren openzet", zegt zaakvoerder Rudi Klaps. "Dat is onze taak, vind ik, en het is ook een win-winverhaal want nieuwe werkkrachten leveren ook altijd nieuwe, frisse ideeën aan. Dus ja, ik wil graag mee mijn schouders onder deze nieuwe opleiding zetten en in samenwerking met PXL onmiddellijk inzetbare installateurs opleiden. Ook voor mijn eigen zaak is dat een absolute meerwaarde, want IoT-professionals zijn zeer gewild, maar nog niet zo makkelijk te vinden."

Ruim aanbod aan IoT-opleidingen in Vlaanderen

De nieuwe opleiding zal deel uitmaken van PXL Digital, het departement waarin de Hasseltse Hogeschool sinds kort haar opleidingen rond digitale technologie bundelt.

PXL is zeker niet de enige Vlaamse instelling die een IoT-opleiding aanbiedt. Onder meer in Antwerpen (aan de Artesis Plantijn Hogeschool en Karel de Grote Hogeschool), in West-Vlaanderen (HoWest en VIVES Hogeschool) en Brussel (Erasmushogeschool) kunnen studenten al zo'n tweejarige graduaatsopleiding volgen om IoT-technicus te worden.

De Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent organiseren dan weer samen een modulaire postgraduaatopleiding Internet of Things. Al is die interuniversitaire opleiding eerder bedoeld voor wie al een master in de informatica of ingenieurswetenschappen op zak heeft.