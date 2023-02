De gratis encyclopedie Wikipedia is het doelwit van grappenmakers, maar ook van kwaadwilligen.

Aanvankelijk heerste nogal wat scepsis over Wikipedia. Een gratis encyclopedie, op het internet? Geschreven door vrijwilligers die daar toevallig tijd voor hebben en die niet noodzakelijk experts zijn in de materie? Toch heeft Wikipedia met de jaren een betrouwbare reputatie opgebouwd, vooral door de onafhankelijkheid en transparantie waarmee een uitgebreid netwerk van vrijwillige moderators de teugels in handen houdt. Anno 2023 heeft de site bijna 2 miljard maandelijkse gebruikers. Ze prijkt al jaren in de toptienlijstjes van meest bezochte websites ter wereld.

Lees het volledige artikel bij onze collega's van Knack.

