Nadat het de afgelopen maanden hardnekkige overnamepogingen van Xerox heeft afgeslagen, lijkt HP de rollen nu om te draaien. HP verwijst het voorstel van Xerox naar de prullenbak, maar toont zich bereid te praten over een mogelijke combinatie 'die waarde creëert voor aandeelhouders van HP en een aanvulling vormt op HP's strategische en financiële plannen'.

Xerox voerde de voorbije weken de druk op de directie van HP op, onder meer door zijn eerdere bod te verhogen, financiële garanties te bieden, een diner voor HP-aandeelhouders te organiseren en nieuwe leden voor het bestuur van HP voor te dragen. Eind februari reageerde HP-topman Enrique Lores met de presentatie van een plan dat aandeelhouders een aanzienlijke groei in waarde voor de komende drie jaar belooft.

Door voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen, moet een overname door externe partijen worden bemoeilijkt. In hetzelfde plan veegt Lores de vloer aan met het laatste voorstel van Xerox: 'De onderlinge waardering rammelt, de financiële structuur is onverantwoord, en de synergievoordelen worden overschat'.

Overigens sluit de zakenkrant Financial Times in een analyse van de overnamestrijd niet uit dat Xerox' CEO John Visentin bewust op deze confrontatie heeft aangestuurd, door met een agressieve tactiek HP tot een hervatting van vorig jaar mislukte besprekingen te dwingen en nu met een eigen bod op Xerox te komen.

