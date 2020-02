Xerox is bezig met een charmeoffensief om HP over te nemen. Zo organiseert het bedrijf op 18 februari een diner voor HP-aandeelhouders en riep Xerox een website in het leven die alle voordelen van de overname opsomt.

Met het diner, dat volgens Reuters doorgaat in een restaurant in Greenwich in de Amerikaanse staat Connecticut, wil Xerox de weerstand van HP tegen het overnamebod van 35 miljard dollar overwinnen. De fabrikant van computers en printoplossingen voelde zich tot nu toe 'ondergewaardeerd' door de geboden bedragen.

Naast een etentje om de aandeelhouders van HP op andere gedachten te brengen, zette Xerox zopas ook een speciale website op poten waar de voordelen van een mogelijke overname nog eens in de schijnwerpers worden gezet. Diverse werknemers van Xerox plaatsten de link al door op LinkedIn. Verder zou Xerox enkele aandeelhouders gevraagd hebben om de bestuursleden van HP te vervangen door nieuwe genomineerden die Xerox naar voren heeft geschoven.

Xerox heeft vorige week zijn bod in contanten op HP al verhoogd van 22 naar 24 dollar per aandeel.

In samenwerking met Dutch IT Channel

