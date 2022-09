HP Inc gaat anderhalf miljoen euro vrijmaken om consumenten te compenseren wiens printer dienst weigerde na een update. Die update blokkeerde het toestel als er cartridges werden gebruikt van andere merken.

De zaak werd getrokken door Euroconsumers, een cluster van consumentenorganisaties waar Test-Aankoop deel van uitmaakt en die ook in Italië, Spanje en Portugal actief is. Zij stelden HP Inc in mei 2021 in gebreke en eisten 150 euro schadevergoeding.

HP Inc. komt daar nu deels aan tegemoet. Het schikt de zaak voor 1,5 miljoen dollar en wie tussen 1 september 2016 en 17 november 2020 eigenaar of bezitter van een van de getroffen printers was, en die printer weigerde te werken met een vreemd inktpatroon, kan tot 50 euro eisen. Daar kan nog tot 45 euro bijkomen als je kan aantonen dat het verlies hoger ligt dan de schikkingsvergoeding.

Het gaat om verschillende modellen van de HP Officejet, Officejet Pro en HP PageWide Pro. De volledige selectie staat in de afbeelding hieronder.

Dit zijn de HP Inc printers die in aanmerking komen voor een schadevergoeding via Test-Aankoop © .

Update uit 2016

HP Inc is een van de grootste printerfabrikanten ter wereld en verdeelt ook inktpatronen voor de toestellen. Maar er zijn ook inktpatronen op de markt van andere merken, die perfect passen en werken met HP-toestellen.

Dat vreet aan de inkomsten van HP, waardoor het bedrijf in 2016 een update uitbracht die de printers deed stoppen als er een niet-HP inktpatroon werd gedetecteerd. Het probleem werd destijds opgemerkt door 123inkt.nl, een Nederlandse verkoper van alternatieve inktpatronen.

Compensatie via Test-Aankoop

Wie in aanmerking komt, moet voor 31 maart 2023 een claimformulier invullen via de website van Test-Aankoop. De organisatie zal vervolgens de aanvragen behandelen en eventuele schadevergoedingen uitkeren.

HP Inc benadrukt wel dat het feit dat het geld vrijmaakt voor een compensatie, geen erkenning is van schuld in de zaak.

