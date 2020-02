De Verenigde Staten pakken uit met een hele reeks beschuldigingen aan het adres van Huawei. Maar de telecomleverancier bijt van zich af. "Er is geen bewijs en de beweringen van de VS zijn bewust misleidend," klinkt het.

Eerder deze week schreef de Wall Street Journal op basis van een anonieme overheidsmedewerker dat Huawei al sinds 2009 telecomnetwerken kan afluisteren. Het doet dat via de methode waarmee ordediensten wettelijke telefoontaps uitvoeren. De praktijk werd meteen ontkend door Huawei en door Vodafone en Deutsche Telekom.

Maar nog voor de beschuldiging oud nieuws werd lanceert de VS een nieuwe reeks beschuldigingen. Deze keer vanuit Justitie, dat Huawei beschuldigt van afpersing, samenzwering en het stelen van handelsgeheimen. Zestien aanklachten in totaal. De volledige aanklacht is online te raadplegen.

Zo zou het bedrijf broncode van een router hebben gestolen van een niet nader genoemd Noord-Californisch bedrijf (vermoedelijk Cisco). Op een handelsbeurs in Chicago zou een aan Huawei-gelinkte medewerker 's nachts dan weer een netwerktoestel van een concurrent hebben geopend en gefotografeerd. De man droeg een badge met de naam 'Weihua', een anagram van Huawei.

Ook zou een bedrijf dat wou partneren met Huawei een vertrouwelijke presentatie aan het bedrijf hebben bezorgd. Die schijnt dan te zijn doorgestuurd naar ingenieurs van Huawei die aan een concurrerend product werkten. Werknemers worden financieel beloond als ze info van concurrenten kunnen bemachtigen en het bedrijf zou gelogen hebben tegen federale onderzoekers en daarbij het juridisch onderzoek hebben belemmerd. Al moeten we nuanceren dat zelfs de Amerikaanse president Donald Trump van zulke belemmering wordt beschuldigd.

Huawei zou ondanks handelsembargo's ook handel drijven met Iran en Noord-Korea en dat via codewoorden proberen te verbergen.

Huawei: "Genoeg modder gooien om iets te laten plakken"

Huawei ontkent de nieuwe beschuldigingen. In een telefonisch interview met journalisten, waar ook Data News aan deelnam, reageert global cybersecurity & privacy officer John Suffolk op de aanklachten. Het gesprek was aanvankelijk opgezet als een reactie op de beschuldigingen rond het afluisteren. Maar ging uiteindelijk ook over de nieuwste beschuldigingen.

"Er is geen enkel bewijs dat de aantijgingen van de VS ondersteunt en ze misleiden daarbij het publiek. Ze gooien met genoeg modder om iets te laten plakken en hopen zo onze markt en onze klanten te verstoren", vat Suffolk het samen. De Brit, die vroeger CIO en CISO van de Britse overheid was, is een van de prominente westerse topmensen van het bedrijf.

John Suffolk, hoofd cybersecurity en privacy bij Huawei, tijdens een eerdere persconferentie in 2018. © .

Over de telefoontaps is hij duidelijk: "Alle netwerkfabrikanten moeten het mogelijk maken om telefoonlijnen af te leiden naar een zogenaamde 'lawful intercept gateway'. Maar dat is een apart toestel dat Huawei niet maakt en volledig onder controle staat van de telecomoperator. Vaak in een aparte ruimte in het datacenter. Wij beheren het netwerk niet, dus we weten ook niet welke oplossingen de operator daarvoor gebruikt. We weten niet wiens gesprekken worden opgenomen noch welke gesprekken worden onderschept. We kunnen daar niet in meekijken tenzij een operator ons zou meevragen. En net omdat het om gevoelige materie gaat kijken operatoren met haviksogen naar dit deel van hun netwerk".

Suffolk benadrukt daarbij dat Huawei zelfs niet weet hoe zo'n gateway in het netwerk wordt gezet. "Elk telecomnetwerk heeft zijn eigen architectuur en zijn eigen oplossing", klinkt het.

Individuele werknemers

Over de werknemer die spioneerde op een handelsbeurs is Suffolk minder ontkennend. Hij benadrukt dat het om individuele personen gaat en dat bij een bedrijf met honderdduizenden werknemers helaas zoiets kan voorvallen. "Als een werknemer van ons bij zoiets betrokken is, dan nemen we daar stappen in." Begin 2019 werd in Polen al een Chinese werknemer van het bedrijf gearresteerd wegens spionage, al benadrukten Poolse veiligheidsdiensten toen zelf dat het om een individuele daad ging, niet gelinkt aan Huawei.

Rond afpersing en het stelen van bedrijfsgeheimen zegt Suffolk dat Huawei graag samenwerkt met partners en investeert in haar ecosysteem. "We werken lokaal, we kopen van lokale spelers en fundamenteel kijken we naar de waarde die we voor klanten kunnen creëren, zodat zij op hun beurt innovatie aan hun klanten kunnen bieden."

Suffolk laat daarbij niet na om de VS een veeg uit de pan te geven: "Misschien moeten Amerikaanse bedrijven eens stoppen met voor hun aandeelhouders de laatste dollar uit de kan te graaien en meer kijken naar hoe ze waarde kunnen creëren voor hun klanten."

Noord-Korea

De klacht dat Huawei internationale handelsembargo's zou breken door technologie aan Iran en Noord-Korea te leveren wordt eveneens ontkend. "Eigenlijk zijn we een heel saaie organisatie die sterk leunt op processen. Trade compliance is een van de meest rigoureuze processen binnen ons bedrijf en is sterk verwerkt in onze IT-systemen. We weten waar ons materiaal naartoe gaat, we zijn passioneel als het gaat om wettelijke verplichtingen, inclusief handelsembargo's. Dus ja, ik kan dit absoluut ontkennen."

Suffolk benadrukt ten slotte dat de klachten van de VS weinig indruk maken: "Onze klanten, burgers en overheden zijn verstandig en onze resultaten zijn nog steeds redelijk. Als we echt met onze rug tegen de muur stonden, dan zouden onze concurrenten intussen met 20 à 30 procent moeten groeien. Onze klanten zouden dan immers bij andere spelers moeten aankloppen".

Dat de VS deze week, vlak voor het intussen afgelaste Mobile World Congress, weer zwaar uithaalt, lijkt daarbij geen toeval. "Vorig jaar tijdens MWC klonk het op elke zender dat Huawei niet te vertrouwen was. Nu de beurs niet doorgaat zullen ze waarschijnlijk op de volgende grote securityconferentie hetzelfde doen. Het is een campagne, maar voor ons en onze klanten is het vooral lawaai. We geven er niet te veel prioriteit aan."

