Ondanks stevige tegenwerking uit de VS en Europa boekt Huawei meer winst en meer omzet. Maar de motor sputtert, zelfs in het thuisland.

891,4 miljard Yuan of 116,05 miljard euro omzet haalde Huawei in 2020. 3,8 procent meer dan een jaar geleden. De nettowinst komt op 64,6 miljard yuan of 8,14 miljard euro, 3,2 procent meer. Alleen de cashflow neemt met 35,2 miljard yuan (4,58 miljard euro) een stevige duik van 61,5 procent.

Het zijn cijfers waar veel bedrijven enthousiast over zouden zijn, maar de geografische verdeling toont meteen de achilleshiel: Zowel in Noord- en Zuid Amerika, Asia pacific als EMEA daalt de omzet. Alleen in China zelf groeit het bedrijf nog met 15,4 procent. Dat maakt dat 65,6 procent van de totale omzet van Huawei uit het thuisland komt. Vorig jaar was dat nog 59 procent.

© Huawei

Maar ook in China zelf loopt het minder vlot dan vorig jaar. 15,4 procent groei is mooi, maar het is ruim de helft minder minder dan de 36,2 procent groei van vorig jaar.

Kijken we naar de business units dan blijft de consumentenafdeling (smartphones, wearables...) goed voor 54,2 procent van de omzet. Die consumententak groeit ook licht met 3,3 procent. De enterprise business (ICT-dienstverlening, datacenters/clouddiensten) is 11,3 procent van de totale omzet en groeit wel stevig met 23 procent.

5G-afdeling groeit niet

Het grote pijnpunt zit in de carrier business, dat alles rond zendmasten en radio-apparatuur voor 4G en 5G omvat en goed is voor een derde van Huawei's omzet. Daar is de groei quasi verdwenen (+0,2 procent).

Enerzijds opmerkelijk op een moment dat operatoren wereldwijd investeren in 5G-netwerken. Anderzijds logisch als je weet dat Huawei onder meer in Europa amper 5G-contracten kan binnenhalen nu verschillende landen Chinese spelers expliciet of onrechtstreeks bannen of in het beste geval sterk afraden.

Corona en sancties

Alles bij elkaar is het opmerkelijk dat Huawei nog groeit en al twee zeer moeilijke jaren overbrugt. Maar het bedrijf erkent zelf de risico's. Voor de huidige situatie wijst het onder meer naar corona en de onderliggende economische impact. Maar het noemt de Amerikaanse sancties, waardoor ook de toelevering van chips op termijn stilvalt, ook als strategisch risico.

'Op lange termijn blijft de Amerikaanse overheid de ontwikkeling van technologie onderdrukken wat het moeilijk maakt voor Huawei om te overleven en bloeien.' Of anders gezegd: de de motor draait nog, maar het uitdagende jaar 2020 wordt gevolgd door een nog uitdagender 2021.

