Huawei wil vertrouwen terugwinnen met Belgisch centrum voor transparantie

"Vertrouwen moet gebaseerd zijn op feiten, feiten moeten controleerbaar zijn en verificatie moet gebaseerd zijn op gekende standaarden. We geloven dat dit een effectief model is om vertrouwen te bouwen in het digitaal tijdperk," vertelt Huawei's vicevoorzitter Ken Hu bij de opening.

"We hebben dit Cybersecurity Transparency center vorig jaar aangekondigd, en als je kijkt naar wat er afgelopen maanden is gebeurd, dan is dit gebouw belangrijker dan ooit," verwijst hij naar de Amerikaanse verdachtmakingen rond spionage.

Huawei opereert wereldwijd met zes van deze centra (ook in China, Canada, Dubai, het Verenigd Koninkrijk en Bonn), maar dat in Brussel is het enige in Europa dat het bedrijf volledig zelf heeft opgezet.

Maar er zijn nog meer verschillen. "Het centrum in Brussel is niet hetzelfde als wat we in het Verenigd Koninkrijk doen. Daar is het meer een verlengstuk van onze R&D. Hier gaat het over een plaats om samen te werken, onze producten te evalueren en een ontmoetingsplaats," zegt John Suffolk, hoofd cybersecurity en privacy bij Huawei.

De bedoeling van het Brusselse centrum is drievoudig, klinkt het. Ten eerste de werkwijze van het bedrijf rond cybersecurity tonen, van strategie tot supply chain, R&D en de producten die daaruit voorvloeien. Het centrum moet ook de communicatie verbeteren tussen Huawei en stakeholders in cybersecurity en privacy. Zo wil het bedrijf nauwer samenwerken met partners in de securitysector. Tot slot wil het ook fungeren als testing en verification platform voor de eigen klanten.

Broncode

Interessant is dat klanten of overheden er ook de broncode van Huawei's producten kunnen bekijken. Met die openheid hoopt Huawei bij de buitenwereld voor meer vertrouwen te zorgen, op een moment dat het Chinese bedrijf bijna dagelijks moet opboksen tegen (onbewezen) spionageaantijgingen van de VS.

Die evaluatie is volgens Suffolk volledig zoals de klant (of overheid) dat wil. "We weten niet wat ze komen doen, welke tools ze op onze producten loslaten of waar ze specifiek naar zoeken. Wij voorzien de ruimtes en toegang tot onze broncode waar ze alles mee mogen uittesten, behalve ze kopiëren. Ze mogen hun eigen experts meepakken en ook overheden die externe partijen willen meenemen kunnen dat. We werken op de manier die voor hen het best past.

Een belangrijk detail daarbij is hoe je kan nagaan of de broncode die klanten komen inkijken wel dezelfde code is als in de apparatuur. Suffolk: "De code die je hier test en de code in onze toestellen hebben een hashfunctie (een soort digitale samenvatting of handtekening van de totale code, nvdr). Als die twee niet overeenkomen, dan weet je dat het niet dezelfde code is."

Vertrouwen scheppen is de voornaamste uitdaging van het Cyber Security Transparancy Center. Huawei wil tonen dat het een betrouwbare partner is door open te zijn en klanten en overheden in het centrum te verwelkomen. "We moeten samenwerken rond standaarden en technische verificaties. Geen enkele vendor, telecomoperator of overheid kan dit alleen", aldus de vicevoorzitter van Huawei.