Huawei wil meer en nieuwe serverchips ontwikkelen. De extra investering moet ervoor zorgen dat het bedrijf een ecosysteem voor servers kan uitrollen

Chinese telefoniegigant Huawei gaat de komende vijf jaar 3 miljard yuan, omgerekend zo'n 391 miljoen euro, investeren in een chips voor servers. Dat meldt China Daily. Het bedrijf wil meer serverchips ontwikkelen, zoals de recent gelanceerd Kunpeng 920, gebouwd om toepassingen voor cloud en kunstmatige intelligentie te draaien.

Bedoeling is niet om de chips op zichzelf te verkopen, maar om volledige serverkasten op de markt te brengen, gebaseerd op de Kunpeng CPU. Een en ander kadert in een strategie om meer diverse computertechnologie aan te bieden, zegt Eric Xu, de huidige voorzitter van Huawei. Het bedrijf heeft in 2018 zo'n 900.000 servers verkocht en is daarmee een van de kleinere nichespelers in de wereldwijde servermarkt.

Om de architectuur een handje toe te steken, start Huawei ook een portaal met compilers, libraries en ander werktuigen die ontwikkelen voor de servers makkelijker moet maken. Doelgroep van dat alles is voorlopig vooral de Chinese thuismarkt.

Huawei maakt al langer zelf chips. De bekendste in het Westen is waarschijnlijk de Kirin reeks die het bedrijf in zijn eigen smartphone inbouwt. Ook de netwerkinfrastructuur, waaronder de fel gecontesteerde 5G-stations, draaien deels op eigen chips.

Voor zijn serverchips gaat Huawei zich alvast baseren op architectuur van ARM, een Britse chipontwikkelaar die patenten heeft waarop zowat alle moderne netwerktechnologie is gebaseerd. Dat bedrijf moest in mei zijn relaties met Huawei verbreken op vraag van de Amerikaanse overheid. Toen was de licentie rond de serverchips echter al rond. Die architectuur zou Huawei dus gewoon verder kunnen gebruiken.