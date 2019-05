Chipontwikkelaar ARM heeft zijn banden met Huawei doorgesneden, nu de Amerikaanse overheid de telefoonmaker op een zwarte lijst heeft gezet. Daarmee komt mogelijk Huawei's eigen chipproductie in de problemen.

Enkele dagen nadat de Amerikaanse overheid bedrijven heeft verboden om nog met Huawei samen te werken, en een dag nadat het ook weer een licentie aan Huawei gaf voor een overgangsperiode van drie maanden, heeft chipontwikkelaar ARM zijn relaties met het bedrijf gebroken.

Het Britse ARM heeft zijn medewerkers bevolen om alle zaken met Huawei stil te leggen, zo schrijf de Britse omroep BBC. Daaronder zouden alle actieve contracten vallen, ondersteuning en alle toekomstige relaties. Het is een stevige klap voor Huawei, omdat de architectuur van ARM de basis vormt voor de meerderheid van mobiele processoren die nu op de markt zijn. Daar zitten ook Huawei's eigen Kirin chips bij, en de Chinese techgigant betaalt licenties aan ARM om die te produceren.

Zonder die licenties, zou het dus geen eigen Kirin chips kunnen maken voor zijn mobiele toestellen. Daardoor kan de productie van die toestellen stevig in het gedrang kunnen komen, zeker als de ban langdurig blijkt. Alternatieven zijn er namelijk niet echt, nu de (Amerikaanse) chips van Intel, Qualcomm of Broadcom ook onder de ban vallen.

ARM is gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk, en is eigendom van het Japanse Softbank. Veel van zijn technologie zou echter Amerikaans van origine zijn, waardoor het bedrijf vreest dat het ook aan de ban onderhevig is.