Huawei gaat vanaf volgend jaar haar smartphones uitrusten met haar eigen besturingssysteem Harmony. Maar gebruikers kunnen nog steeds kiezen voor Android.

Gisteren klonk het bij monde van Richard Yu, hoofd van de consumentenafdeling van Huawei, dat zijn bedrijf volgend jaar voor smartphones volop inzet op Harmony 2.0, het eigen besturingssysteem van het bedrijf. Maar volgens Androidworld gaan gebruikers in praktijk kunnen kiezen.

"Voor bepaalde bestaande modellen, inclusief de telefoons die werken met Google Mobile Services, kunnen gebruikers bepalen of ze willen upgraden naar HarmonyOS. We blijven continue technische ondersteuning bieden en we blijven zorgen voor een consistente gebruikerservaring voor gebruikers die ervoor kiezen om niet te upgraden naar Harmony OS." Aldus Huawei tegenover Androidworld.

Dat wil zeggen dat zowel bestaande toestellen (met een volwaardige Androidversie, inclusief Google Play), als de toestellen die op een open source versie van Android draaien (met de app-winkel van Huawei) als nieuwere toestellen zullen kunnen kiezen. Androidworld noemt onder meer de Huawei P40-reeks, de Mate 30-reeks en de Honor 30 als toestellen waar je kan kiezen tussen de twee systemen.

