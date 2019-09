'Huawei geschorst als lid van cyberbeveiligingskoepel'

Huawei maakt voorlopig geen deel meer uit van een internationaal samenwerkingsverband voor cyberveiligheid. Het Chinese bedrijf is geschorst als lid van het Forum of Incident Response and Security Teams, afgekort FIRST. Daarin werken bedrijven, overheden en deskundigen samen om grote cyberaanvallen tegen te gaan en informatie over kwetsbaarheden te delen.

