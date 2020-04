Huawei zag zijn omzet in het eerste kwartaal toenemen, maar die groei is nog maar een fractie van de cijfers die het vorig jaar optekende.

In de eerste drie maanden van het jaar nam de omzet van Huawei toe met 1,4 procent tot 182,2 miljard yen of 1,57 miljard euro. Dat is een stijging, maar wel de laagste die het bedrijf in recente jaren liet optekenen. De nettowinstmarge komt op 7,3 procent.

Dat zijn meteen alle cijfers die Huawei deelt over haar eerste kwartaal. Het Chinese bedrijf is in privéhanden en hoeft dus geen gedetailleerd verslag te geven zoals bij beursgenoteerde bedrijven, maar het verschil met de veel uitgebreidere jaarresultaten voor 2019 is opmerkelijk.

In de aankondiging van de resultaten gaat het vooral over de maatregelen die het bedrijf neemt om werknemers veilig te laten werken en om de operaties te laten doorgaan. Ook ziet het mogelijkheden van haar expertise rond 5G en AI in medische toepassingen in de strijd tegen covid-19.

Huawei gaf in haar jaarresultaten al aan dat 2020 een uitdagend jaar zou worden. Het bedrijf kende vorig jaar hoofdzakelijk op de Chinese markt groei, maar ook daar lag het leven tijdens het eerste kwartaal grotendeels stil door het coronavirus. Tegelijk blijft het bedrijf onder druk staan door de VS die er voor zorgen dat het bedrijf geen toegang meer heeft tot Android en probeert om ook de verkoop van 5G-apparatuur aan andere landen te verhinderen.

