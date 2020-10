Het Chinese Huawei blijft niet bij de pakken neerzitten na het handelsembargo waardoor Google-producten een 'no-go' zijn geworden. Zo kondigde de techreus deze week strijdlustig zijn eigen alternatieven aan voor Google Maps en Google Documenten: Petal Maps en Huawei Docs.

Het eigen ecosysteem van Huawei begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Na de in juni geïntroduceerde zoektool Petal Search lanceert de techreus nu de navigatie-app Petal Maps en de (mobiele) kantoorsuite Huawei Docs. De diensten zijn meteen beschikbaar op de gloednieuwe, donderdag onthulde Huawei Mate 40 Pro, maar zullen vanaf december ook geïnstalleerd kunnen worden op andere Huawei-toestellen (met EMUI 5.0 of recenter), via de Huawei AppGallery.

Realtime verkeersupdates

Petal Maps is dus Huawei's kaart- en navigatietool. De app biedt realtime verkeersupdates in 29 steden en gebruikers kunnen hun favoriete locaties in meer dan 140 landen en regio's opzoeken en opslaan. Petal Maps ondersteunt kaartweergaven in 79 verschillende talen, waaronder ook Nederlands en Frans. Spraakassistentie is voorlopig uitsluitend beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Mandarijn. In de toekomst worden er nog talen toegevoegd, belooft Huawei.

Eveneens nieuw is Huawei Docs. Deze dienst start in meer dan honderd landen en regio's en maakt het bekijken en bewerken mogelijk van documenten in ruim vijftig formaten, waaronder pdf, ppt en doc. Gebruikers die zijn ingelogd op dezelfde Huawei-ID kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde document werken op verschillende apparaten.

De nieuwe Huawei Mate 40 Pro. © Huawei

