Kleine Amerikaanse operatoren krijgen geen subsidies als ze met Huawei of ZTE samenwerken. Volgens Huawei is dat oneerlijk.

De zaak loopt volgens Reuters tegen de Amerikaanse telecomregulator FCC. Die stemde vorige maand unaniem dat kleine operatoren geen subsidies meer krijgen als ze voor hun telecomnoden in zee gaan met Huawei of ZTE. In totaal gaat het om een budget van 8,5 miljard dollar.

Huawei zegt dat die ban neerkomt op oneerlijke concurrentie en dat de FCC en de VS hun argumenten, dat Huawei een gevaar voor de veiligheid vormt, niet kunnen hard maken.

De Verenigde Staten tellen drie grote operatoren: AT&T, Verizon Sprint en T-Mobile, al gaan die laatste twee binnenkort fuseren. Maar in landelijke gebieden zijn vooral lokale operatoren actief die met behulp van subsidies hun netwerkdekking kunnen garanderen. Het is daar immers lastiger om de kosten van een volwaardig netwerk terug te verdienen.

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat een kwart van die operatoren, een tiental spelers, infrastructuur van Huawei of ZTE heeft en dat ze door de ban van de VS naar Nokia of Ericsson worden gestuurd.

De FCC is van oordeel dat de twee Chinese bedrijven te nauwe banden hebben met de Chinese overheid en het leger en dat de Chinese wetgeving vereist dat Chinese bedrijven de inlichtingendiensten van het land ondersteunen. Dat verdient enige nuance. Zo slaat die nauwe band vooral op het feit dat oprichter Ren Zhengfei tot 1982 in het leger zat, daarnaast is Huawei een privébedrijf dat vooral in handen is van haar werknemers.

Ook de VS vereist overigens dat Amerikaanse bedrijven meewerken met inlichtingendiensten. Zo toonde klokkenluider Edward Snowden aan dat er gretig wordt afgeluisterd via technologiebedrijven en zijn er bij Amerikaanse technologiespelers achterpoortjes ontdekt, wat momenteel nog niet van Chinese bedrijven kan worden gezegd.