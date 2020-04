De Chinese techreus Huawei legt de laatste hand aan zijn X Gentle Monster Eyewear, een lange naam voor de slimme bril van het bedrijf. En nee, dat is voor alle duidelijkheid geen 1 aprilgrap.

Huawei-topman Richard Yu demonstreerde de X Gentle Monster Eyewear al even kort tijdens de presentatie van de nieuwe P40-smartphones. Het gadget, een samenwerking met brillenbouwer Gentle Monster, is wat minder hightech dan je wellicht zou denken. Van augmented reality of andere informatie die via de glazen wordt geprojecteerd, is bijvoorbeeld geen sprake. De bril maakt in de eerste plaats handenvrije telefoongesprekken mogelijk, dankzij de geïntegreerde microfoon en de zogeheten semi-open luidsprekers. Die moeten ervoor zorgen dat alleen de drager van de bril het geluid kan opvangen.

Via diezelfde microfoon en speakers, die trouwens waterbestendig zijn, kan de gebruiker uiteraard ook de spraakassistent aan het werk zetten. Vraag de assistent bijvoorbeeld naar de weersverwachting, het laatste nieuws of om muziek af te spelen uit een favoriete afspeellijst. Veel van deze functies laten zich ook bedienen via een klein touch-paneel in een van de poten van de bril. De 2200mAh-batterij van de X Gentle Monster Eyewear zingt het op één lading ongeveer 2,5 uur uit. Handig is dat het gadget on-the-go kan worden bijgeladen via de meegeleverde brillendoos.

De brillen komen met verschillende monturen, glazen en designs. De bedoeling is dat ze in juli op de markt komen, maar over de prijs heeft Huawei nog niets bekendgemaakt.

