De al redelijk drukke opslag- en cloudmarkt heeft er met Huawei nog een extra speler bij. Het bedrijf zet daarbij in op plaatsbesparing en modulaire datacenters.

Het modulaire datacenter is niet uniek voor Huawei (onder meer Schneider heeft modules met vooraf gebouwde elementen, en ook Automation werkt met containers), maar het bedrijf gaat er wel ver in. Het levert een full stack oplossing voor bedrijven. 'We combineren bovendien de storage met de nodige batterij-ondersteuning', zegt Bob He, die aan het hoofd staat van Huawei Digital Power voor West-Europa. Zo toont het bedrijf de modules voor bijvoorbeeld prefab traphallen, vergaderzalen en meer, kwestie van een volwaardig gebouw met legoblokjes samen te stellen. Ook de chipsets voor de servers en batterijen zijn van eigen ontwerp.

Energie

Het is onder meer met die batterijen dat de Chinese techgigant wil opvallen. Elk datacenter is uitgerust met een reeks batterijen die het moeten overnemen wanneer de stroom even uitvalt. Huawei levert daarvoor CloudLi, een 'slimme' lithiumbatterij die van op afstand beheerd kan worden. Dat betekent onder meer dat je weet wanneer de batterij bijna plat is, en waar er eventueel problemen ontstaan. Ze zijn ook een pak kleiner dan meer traditionele noodstroombatterijen.

Huawei gebruikt het systeem onder meer in zijn netwerkkasten, waar plaatsbesparing en beheer misschien nog net iets belangrijker zijn, maar levert ze dus ook aan on premise datacenters. De batterijen zijn compatibel met legacy batterijen die al gebruikt worden, waardoor ze gradueel kunnen worden vervangen.

Prefab

Huawei bouwt ondertussen zo'n tien jaar datacenters. In China is het een van de cloudspelers, met voornamelijk afnemers aan binnenlandse start-ups en buitenlandse bedrijven die een Chinese partner nodig hebben. Met de prefab datacenters levert het nu ook gewoon hele on-premise infrastructuur. 'We mikken vooral op bedrijven die een heel korte time-to-market hebben', aldus nog He, die met Data News sprak op Mobile World Congress 2022.

Wereldwijd staan er al enkele van deze installaties, in Europa zet Huawei echter nog maar zijn eerste stapjes op de markt. Enkele van de modules werden uitgerold in bijvoorbeeld Spanje en Ierland, maar dan als onderdeeltje in een groter bestaand gebouw. Op een volledig prefab datacenter is het hier nog even wachten. Of toch. 'Zes maanden', zegt Bob He. Zo lang zou het duren om een volledig datacenter met prefab elementen te bouwen, in tegenstelling tot een tweetal jaar voor een meer traditioneel datacenter.

Voor Huawei is het alvast een extra markt om op te focussen. Amerikaanse en Europese overheden hebben het bedrijf min of meer in de ban gedaan voor smartphones en netwerkinfrastructuur uit angst voor inmenging van de Chinese overheid. Datacenters moeten een alternatieve afzetmarkt bieden. 'We zien de toekomst gaan naar grote datacenters voor clouddiensten, en dan kleinere edge datacenters', zegt He. 'Nu we technologieën inzetten als AI en data lakes gaan we altijd maar meer datacenters nodig hebben om dat allemaal te draaien en te analyseren. En dat heeft grote hoeveelheden energie nodig. Met de huidige energieprijzen ligt er veel innovatie in zuiniger en efficienter toestellen, en daar willen wij een verschil maken.'

