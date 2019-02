Huawei maakt indruk met opvouwbare 5G-smartphone

Huawei heeft zondag in Barcelona de opvouwbare Mate X voorgesteld: een opvouwbare smartphone met 5G-ondersteuning. Grote concurrent Samsung had eerder al de Galaxy Fold aangekondigd. Toch werken ze op alvast één punt fundamenteel anders. De Huawei Mate X vouw je langs buiten op: de Galaxy Fold langs binnen. Wanneer de Mate X dichtgevouwen is, is met andere woorden zowel de voor- als achterkant een scherm. Dat laat enkele gimmicks toe, zoals 'screen mirroring': beide schermen tonen dan bijvoorbeeld de foto die je wil nemen.

Nieuw strijdtoneel

We hebben de Mate X nog niet uitgebreid kunnen testen - zelfs gewoon nog maar vasthouden zit er voorlopig niet in - maar de eerste looks zijn wel vrij indrukwekkend. Wanneer de smartphone opengeplooid is, beschik je eigenlijk over een 8 inch tablet die toch maar 5,4 millimeter dik is. Toegeklapt is dat logischerwijze zowat het dubbele (1,1 centimer). Tijdens de presentatie schuwde Richard Yu, chef van de consumentendivisie, de superlatieven en de vergelijking met de Samsung Galaxy Fold niet: sneller, groter, dunner, en meer bruikbaar scherm om er enkele te noemen. MWC - de jaarlijkse hoogmis voor mobiele technologie die officieel maandag start - wordt duidelijk een ideaal decor om het over nieuwe, opvouwbare concepten te hebben. Dat we net als bij Samsung het toestel nog niet mogen vasthouden, wijst er op dat het toestel nog niet helemaal klaar is. Tegen midden 2019 moet de mate X verkrijgbaar zijn aan een voorlopige richtprijs van 2.299 euro: een uitvoering met 8 GB RAM en 512 GB opslagcapaciteit.

Scharniermechanisme en 5G

Cruciaal is uiteraard het scharniermechanisme: Falcon Wing Hinge noemt Huawei het eigen ontwerp met 100 componenten, en waaraan 3 drie jaar R&D vooraf ging. Maar zeker zo belangrijk is dat de Mate X ook een 5G-radio aan boord krijgt. De ingebouwde Balong 5000 modem ondersteunt toekomstige 5G-netwerken met theoretische downloadsnelheden tot 4,6 Mbps. Daarmee lijkt het al een uitgemaakte zaak dat we in ons land eerder 5G-smartphones zullen kunnen kopen dan dat er ook 5G-infrastructuur beschikbaar zal zijn.

Razendsnel laden

Tijdens een snelle demo zagen we alvast enkele leuke toepassingen. Meer scherm betekent uiteraard ook meer energie die nodig is. De batterij van 4.500 mAh is in het ontwerp eigenlijk opgedeeld in twee, samenwerkende batterijen. Opmerkelijk is de 'supercharger' van 55 watt: die zorgt er voor dat de batterij in amper 30 minuten tot 85 procent opgeladen kan worden. We hebben een vermoeden dat dit ook nodig gaat zijn als je beide schermen veel gebruikt.