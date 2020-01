Huawei zal zijn toptoestel Mate 30 Pro, dat al in september werd aangekondigd, deze maand ook uitbrengen in België. Er zullen geen Google-diensten op de smartphone zitten; een gevolg van het Amerikaanse handelsverbod tegen Huawei.

Huawei bevestigde de komst van de Mate 30 Pro naar België in een gesprek met Androidworld. Volgens woordvoerder Jurgen Thysmans wordt het toestel bij ons 'niet breed gelanceerd' en zal het apparaat uitsluitend te koop zijn in de Huawei Experience Centers.

Omdat het Chinese Huawei door het Amerikaanse handelsverbod geen Google-apps en -diensten op zijn telefoons mag zetten, komt de 'Belgische versie' met een Play Store-alternatief dat Huawei Mobile Services heet. Huawei heeft een miljard dollar uitgetrokken om app-ontwikkelaars naar dit nieuwe platform te trekken. Ook zal het Chinese elektronicaconcern zelf diensten gaan ontwikkelen die de populaire Google-apps moeten vervangen. Zo is er bijvoorbeeld al een alternatief voor Google Maps in de maak. Als besturingssysteem draait het toestel een opensourceversie van Android 10.

Huawei België had bij de introductie van de Mate 30 Pro al te kennen gegeven dat het toestel 'eind 2019' ook naar België zou komen, mogelijk zonder Google-toepassingen. Uiteindelijk heeft het bedrijf de lancering dus een paar weken opgeschoven naar januari 2020. Eerder verscheen de Google-loze Mate 30 Pro overigens ook al in Spanje en Zwitserland op de markt.

Wat de aangepaste Mate 30 Pro in België gaat kosten, heeft Huawei nog niet bekend gemaakt. Bij de aankondiging van het toestel werd een richtprijs van 1.099 euro genoemd.

