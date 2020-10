Huawei legt zich neer bij de keuze van telecomoperatoren Proximus en Orange voor het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson voor de modernisering van hun netwerken en de uitrol van 5G. 'Dit is de uitkomst van een aanbesteding door de operatoren en het resultaat van de vrije markt', reageert de Chinese telecomgigant.

'We omarmen eerlijke concurrentie. Hoe diverser de toeleveringsketen, hoe competitiever hij wordt', klinkt het bij Huawei. Het bedrijf benadrukt wel nog dat het al meer dan tien jaar baanbrekende technologie levert aan telecomoperatoren in België, en dat het engagement van de Chinese techreus onveranderd blijft.

Zowel Proximus als Orange gebruikt in zijn mobiele netwerk momenteel apparatuur van Huawei. Proximus vervangt die door apparatuur van Nokia voor het radiotoegangsnetwerk en van Ericsson voor de kern van het mobiele netwerk. Ook Orange kiest voor Nokia voor de modernisering van zijn infrastructuur. Beide operatoren willen de vernieuwing tegen 2023 klaar hebben.

