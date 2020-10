Proximus en Orange kiezen bij de uitbouw van hun 5G-netwerk voor supersnel mobiel internet voor het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson, en niet voor het Chinese Huawei. Dat hebben de beide Belgische operators vrijdag bevestigd.

'De keuze voor Nokia en Ericsson volgt op een grondig en competitief selectieproces gebaseerd op technologische, operationele, financiële en milieugerelateerde criteria', aldus telecombedrijf Proximus. De vernieuwing van het mobiele netwerk kan ook tegen een lagere kostprijs dan eind maart werd aangekondigd, klinkt het. 'De gecumuleerde besparing kan voor de periode 2021-2023 oplopen tot 80 miljoen euro.' De telecomoperator geeft later vandaag meer uitleg op een persconferentie.

Huawei onder vuur

Ook Orange Belgium bevestigt te hebben gekozen voor Nokia voor de geleidelijke modernisering van zijn bestaande 2G/3G/4G-mobiele radionetwerk en voor de uitrol van 5G. Ook hier gebeurde de keuze op basis van 'technologische, operationele en financiële criteria', staat er. De vernieuwing van het bestaande mobiele netwerk wil Orange tegen 2023 klaar hebben. Het bedrijf gaat intussen ook van start met de uitrol van 5G.

Xavier Pichon, de nieuwe topman van Orange Belgium, liet begin deze week nog tegenover Data News verstaan dat zijn bedrijf geen volwaardig nationaal 5G-netwerk wil uitrollen vooraleer er een frequentieveiling en akkoord over de stralingsnormen is. In dat geval gaat het om een standalone 5G-netwerk. Wat de operator nu al uitrolt is een non-standalone netwerk, dat deels steunt op de huidige 4G-infrastructuur.

Het Chinese Huawei ligt onder vuur. De Amerikanen verdenken het bedrijf van spionage door de Chinese overheid. Eind juni besliste de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur in ons land te beschermen. Dat moest gebeuren door 'strenge veiligheidsvoorwaarden op te leggen om niet-wenselijk gebruik te voorkomen', verklaarde toenmalig minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open Vld). Huawei werd toen niet bij naam genoemd.

Lees ook: 5G: Regering schuift Huawei en ZTE grotendeels aan de kant

Update 11.25 uur:

Proximus heeft op een persconferentie meer uitleg gegeven over de 5G-uitrol en de vernieuwing van haar mobiel netwerk. Daarbij blijkt ook dat Huawei op termijn grotendeels verdwijnt uit het netwerk.

'Deze aankondiging gaat niet enkel over 5G maar om een volledige modernisering, ook van 2G, 3G en 4G,' zegt CTO Geert Standaert. 'We staan aan de vooravond van een serieus operationeel traject.'

Dat ook 2G en 3G worden vernieuwd is opmerkelijk. 3G werd 15 jaar geleden uitgerold, 2G is nog enkele jaren ouder en wordt in sommige landen zelfs uitgefaseerd. Maar opnieuw investeren betekent volgens Proximus ook meer flexibiliteit.

'De netwerken moderniseren betekent dat ze veel efficiënter te gebruiken zijn, en ook energie-efficiënter,' zegt Standaert. 'Zo zijn bepaalde spectrumbanden niet langer gebonden aan een bepaalde 'G'. We kunnen verschillende banden aggregeren, voor non-standalone is er ook een samenwerking tussen 4G en 5G.'

'We niet geobsedeerd om 2G of 3G uit te faseren. Maar de nieuwe netwerken zullen intelligenter zijn waarbij je spectrum dynamisch kan alloceren vanuit de noden van de klant.' Anders gezegd: met een modern netwerk kan Proximus veel flexibeler haar spectrum voor 2G, 3G, 4G en 5G verdelen, waardoor 2G en 3G kunnen blijven bestaan waar nodig.

Exit Huawei

Proximus kiest met Ericsson en Nokia voor twee Europese grote spelers. Ericsson zal zich toeleggen op het core netwerk. Nokia neemt radio access voor zijn rekening. Omwille van standaardisatie mag het geen probleem geven dat die twee door verschillende bedrijven worden aangeleverd. Nokia en Ericsson plakken er geen cijfers op maar ze bevestigen wel dat dit ook een positieve impact zal hebben op hun lokale werkgelegenheid.

Proximus nuanceert wel dat het met verschillende partners heeft gesproken, ook met start-ups, kleine spelers en bedrijven op andere continenten, en dat het in een zekere luxepositie zat omdat veel spelers met hen willen samenwerken.

Zal Huawei, tot vandaag een prominente partner in het Proximus-netwerk, nog een rol spelen? Op korte termijn wel. Maar zeer waarschijnlijk niet of bijna niet meer eens het netwerk is vernieuwd. Daarvoor rekent Proximus drie jaar, tot eind 2023.

'Huawei is een goede partner geweest de afgelopen jaren en ze blijven ook nog enkele jaren onze partner,' zegt CEO Guillaume Boutin. 'Maar voor RAN (Radio Access Network) en de core kiezen we vandaag voor Ericsson en Nokia.'

Vandaag is het 5G-netwerk van Proximus vooral een stevige snelheidsverhoging, maar zijn er nog geen gigabitsnelheden. De operator klopt zich wel op de borst dat het de eerste en de snelste zal zijn, op vast en mobiel. 'In je woning zal je via glasvezel en wifi 6 een gigabitervaring hebben, en ga je buiten dan zal je mobiel ook een gigabitervaring hebben. Ik kan nog niet zeggen wanneer we dat gaan hebben, maar we zullen het als eerste hebben.,' besluit CTO Geert Standaert.

'De keuze voor Nokia en Ericsson volgt op een grondig en competitief selectieproces gebaseerd op technologische, operationele, financiële en milieugerelateerde criteria', aldus telecombedrijf Proximus. De vernieuwing van het mobiele netwerk kan ook tegen een lagere kostprijs dan eind maart werd aangekondigd, klinkt het. 'De gecumuleerde besparing kan voor de periode 2021-2023 oplopen tot 80 miljoen euro.' De telecomoperator geeft later vandaag meer uitleg op een persconferentie.Ook Orange Belgium bevestigt te hebben gekozen voor Nokia voor de geleidelijke modernisering van zijn bestaande 2G/3G/4G-mobiele radionetwerk en voor de uitrol van 5G. Ook hier gebeurde de keuze op basis van 'technologische, operationele en financiële criteria', staat er. De vernieuwing van het bestaande mobiele netwerk wil Orange tegen 2023 klaar hebben. Het bedrijf gaat intussen ook van start met de uitrol van 5G.Xavier Pichon, de nieuwe topman van Orange Belgium, liet begin deze week nog tegenover Data News verstaan dat zijn bedrijf geen volwaardig nationaal 5G-netwerk wil uitrollen vooraleer er een frequentieveiling en akkoord over de stralingsnormen is. In dat geval gaat het om een standalone 5G-netwerk. Wat de operator nu al uitrolt is een non-standalone netwerk, dat deels steunt op de huidige 4G-infrastructuur.Het Chinese Huawei ligt onder vuur. De Amerikanen verdenken het bedrijf van spionage door de Chinese overheid. Eind juni besliste de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur in ons land te beschermen. Dat moest gebeuren door 'strenge veiligheidsvoorwaarden op te leggen om niet-wenselijk gebruik te voorkomen', verklaarde toenmalig minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open Vld). Huawei werd toen niet bij naam genoemd.Update 11.25 uur:Proximus heeft op een persconferentie meer uitleg gegeven over de 5G-uitrol en de vernieuwing van haar mobiel netwerk. Daarbij blijkt ook dat Huawei op termijn grotendeels verdwijnt uit het netwerk.'Deze aankondiging gaat niet enkel over 5G maar om een volledige modernisering, ook van 2G, 3G en 4G,' zegt CTO Geert Standaert. 'We staan aan de vooravond van een serieus operationeel traject.'Dat ook 2G en 3G worden vernieuwd is opmerkelijk. 3G werd 15 jaar geleden uitgerold, 2G is nog enkele jaren ouder en wordt in sommige landen zelfs uitgefaseerd. Maar opnieuw investeren betekent volgens Proximus ook meer flexibiliteit.'De netwerken moderniseren betekent dat ze veel efficiënter te gebruiken zijn, en ook energie-efficiënter,' zegt Standaert. 'Zo zijn bepaalde spectrumbanden niet langer gebonden aan een bepaalde 'G'. We kunnen verschillende banden aggregeren, voor non-standalone is er ook een samenwerking tussen 4G en 5G.''We niet geobsedeerd om 2G of 3G uit te faseren. Maar de nieuwe netwerken zullen intelligenter zijn waarbij je spectrum dynamisch kan alloceren vanuit de noden van de klant.' Anders gezegd: met een modern netwerk kan Proximus veel flexibeler haar spectrum voor 2G, 3G, 4G en 5G verdelen, waardoor 2G en 3G kunnen blijven bestaan waar nodig.Proximus kiest met Ericsson en Nokia voor twee Europese grote spelers. Ericsson zal zich toeleggen op het core netwerk. Nokia neemt radio access voor zijn rekening. Omwille van standaardisatie mag het geen probleem geven dat die twee door verschillende bedrijven worden aangeleverd. Nokia en Ericsson plakken er geen cijfers op maar ze bevestigen wel dat dit ook een positieve impact zal hebben op hun lokale werkgelegenheid.Proximus nuanceert wel dat het met verschillende partners heeft gesproken, ook met start-ups, kleine spelers en bedrijven op andere continenten, en dat het in een zekere luxepositie zat omdat veel spelers met hen willen samenwerken.Zal Huawei, tot vandaag een prominente partner in het Proximus-netwerk, nog een rol spelen? Op korte termijn wel. Maar zeer waarschijnlijk niet of bijna niet meer eens het netwerk is vernieuwd. Daarvoor rekent Proximus drie jaar, tot eind 2023.'Huawei is een goede partner geweest de afgelopen jaren en ze blijven ook nog enkele jaren onze partner,' zegt CEO Guillaume Boutin. 'Maar voor RAN (Radio Access Network) en de core kiezen we vandaag voor Ericsson en Nokia.'Vandaag is het 5G-netwerk van Proximus vooral een stevige snelheidsverhoging, maar zijn er nog geen gigabitsnelheden. De operator klopt zich wel op de borst dat het de eerste en de snelste zal zijn, op vast en mobiel. 'In je woning zal je via glasvezel en wifi 6 een gigabitervaring hebben, en ga je buiten dan zal je mobiel ook een gigabitervaring hebben. Ik kan nog niet zeggen wanneer we dat gaan hebben, maar we zullen het als eerste hebben.,' besluit CTO Geert Standaert.