Huawei-topvrouw vraagt vrijlating omwille van gezondheidsproblemen

Meng werd begin deze maand in Vancouver opgepakt op vraag van de Verenigde Staten. Washington verdenkt de 46-jarige Huawei-erfgename ervan het handelsembargo van de VS tegen Iran omzeild te hebben. Ze zou SkyCom, een onofficieel dochterbedrijf van Huawei, hebben toegestaan te handelen met Iran.

Vrijdag is Meng voor een rechter verschenen die zich zal moeten uitspreken over een eventuele vrijlating van de vrouw. Die zitting gaat waarschijnlijk vandaag door.

Meng heeft gisteren (zondag) een verklaring van 55 pagina's ingediend waarin ze haar vrijlating vraagt. Al jaren lijdt ze aan een hoge bloeddruk, en na haar arrestatie is ze de afgelopen dagen in het ziekenhuis opgenomen. "Ik voel me nog altijd niet goed en ik ben bang dat mijn gezondheid tijdens mijn opsluiting nog zal verslechteren", aldus de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei. Meng overleefde in 2011 schildklierkanker en heeft het lastig om vaste voeding door te slikken.

Tijdens de zitting van vrijdag verzette de Canadese procureur zich tegen een vrijlating op borg van Meng, omdat het risico bestaat dat ze naar China vlucht. Meng riskeert in de Verenigde Staten tot dertig jaar cel. De arrestatie van Meng leidde tot woedende reacties uit Peking, dat haar onmiddellijke vrijlating wil. Deze crisis dreigt de recente wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China in gevaar te brengen.