Huawei werkt aan slimme bril met spraakassistent

Smartphonefabrikant Huawei brengt in juli een slimme bril uit waarmee je kan bellen. Het bedrijf werkt daarvoor samen met het brillenmerk Gentle Monster.

Richard Yu, ceo van Huawei Business Group, had gisteren op de voorstelling van de Huawei P30-serie nog een verrassing in petto. Met op de achtergrond de tekst 'One more stylish thing' - een weinig subtiele verwijzing naar de manier waarop Steve Jobs steevast zijn Apple-productpresentaties afsloot - kondigde Yu aan dat het bedrijf werkt aan 'smart eyewear': een slimme bril en zonnebril om precies te zijn.

Het bedrijf werkt daarvoor samen met het hippe, maar in onze contreien wat minder bekend brillenmerk Gentle Monster. Ceo Hankook Kim had het op het podium in Parijs vooral over het design en toonde enkele vroege concepten. "De reden dat zoveel andere slimme brillen voor consumenten geflopt zijn, is omdat mensen er niet willen mee rondlopen. Dat willen wij anders doen", zei Kim.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 26, 2019

Wat functionaliteit betreft, kan je met de (zonne)bril - waarop geen enkele zichtbare bedieningsknop terug te vinden is - een telefoongesprek opnemen door op de arm van de bril te tikken. In die arm zitten twee microfoons en een speaker weggewerkt, én een batterij van 2.200 mAh. De brillendoos dubbelt meteen als oplader voor de bril: iets wat we al kennen van de Apple Airpods. Veel meer details gaven de topmannen van Huawei en Gentle Monster nog niet weg, behalve de belofte dat er ook een spraakassistent zal inzitten en dat we de bril ergens in juli van dit jaar mogen verwachten. De bril zal ook water- en stofafstotend zijn.

Een camera zit er voor alle duidelijkheid dus niet in. In de wandelgangen hoorden we achteraf van enkele Huawei-mensen dat de verwachting wel is dat de bril nog doorontwikkeld zal worden en dat een camera of mini-beamer op termijn misschien wel toegevoegd wordt. Hoeveel de slimme bril gaat kosten is nog niet bekend. De brillen van Gentle Monster zijn eerder in het duurdere luxesegment terug te vinden.