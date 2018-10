Huawei wil cloudklanten niet lokken met laag prijskaartje

De cloudbusiness van Huawei is met zijn achttien maanden relatief jong. Maar met een enorme ervaring rond telecomnetwerken en toestellen hoopt het furore te maken. "We hebben vandaag 128 clouddiensten, 1500 SaaS applicaties draaiende, zesduizend partners en negentigduizend ontwikkelaars die ons cloudaanbod gebruiken," zegt Edward Deng, vicepresident van de Cloud Business Unit bij het bedrijf.

Die diensten worden in China, Rusland en enkele Aziatische landen zoals Thailand onder eigen vlag aangeboden. Daarbuiten werkt het bedrijf samen met partners als KPN, Deutsche Telekom of Orange Business Services voor een gezamenlijk cloudaanbod.

De ambitie is groot. Maar het bedrijf wil zich niet laten vastpinnen op een specifiek doelwit. Deng: "We willen een van de leiders in de sector worden en als het kan een van de vijf grote aanbieders," Vandaag wordt die markt voornamelijk geleid door AWS, Azure, Google en in mindere mate door IBM, Oracle en Alibaba (volgens het meest recente Gartner Magic Quadrant voor IaaS).

Al is een zitje aan de leiderstafel geen doel op zich. "We hebben niet als doel de top drie of top vijf te halen," benadrukt Bruno Zhang, CTO van Cloud business Unit, aan Data News. "Ons eerste doel is klantgericht zijn en zo meer diensten aan te bieden."

Dat Huawei pas begin 2017 zijn cloudaanbod lanceerde maakt het een laatkomer in de sector. Maar het bedrijf ziet dat anders. "We zijn laat, maar we zien ook kansen nu er een 'cloud 2.0' tijdperk aanbreekt," zegt Zhang. "Bedrijven trekken nu pas met hun mission critical toepassingen naar de cloud. Zelfs in markten zoals de VS, waar cloudadoptie vroeg begon, is er nog geen vertraging of status quo. Dat maakt dat er wereldwijd nog veel ruimte is om voet aan grond te krijgen. Onze ervaring met services geeft ons daarin een voordeel. Bovendien zie je vandaag nieuwe trends in de cloud, zoals AI. Dat zal de werkwijze en processen van bedrijven veranderen."

Het bedrijf klopt zich op de borst dat cloud 2.0 aanbieders dieper moeten gaan in hun aanbod en zich moeten onderscheiden in hardware, chipsets en application layers. Niet toevallig dingen die het bedrijf op haar AI-conferentie voorstelt. Tegelijk hoopt het dat Huawei's sterke positie op de toestellenmarkt en in de telecomsector hen een voordeel oplevert.

Partners Dat aanbod zal deels draaien onder de eigen merknaam in eigen datacenters en deels bij partners onder hun naam. Daarbij zullen de nieuwe chips (Ascend 310, maar in dit geval vooral de serverchip Ascent 910) bedoeld voor AI volgend jaar ook in de datacenters van die partners zitten.

"We kijken naar partners die zelf een eigen cloudstrategie, liefst cloud-first zelfs, hebben, een fysiek datacenter hebben met bijhorende bandbreedte en enterprise-diensten kunnen aanbieden. Maar in regio's waar we die niet vinden, onderzoeken we of het bouwen van een eigen datacenter opportuun is," aldus Zhang. Al worden daar (nog) geen regio's op geplakt. Wel wil het tegen het eind van het jaar ook voor het eerst vanuit Zuid-Afrika datacenterdiensten aanbieden.

De VS zit daar trouwens niet in. Huawei heeft kantoren in het land, maar wordt als Chinese speler al jaren geviseerd door de Amerikaanse politiek en overheid. Bij vragen over die activiteiten klinkt het dat de Chinees-Amerikaanse relaties, los van het bedrijf, al een tijdje moeilijk lopen waardoor het bedrijf geen plannen heeft om op die markt haar clouddiensten aan te bieden.

Amerikaanse cloudreuzen zijn vandaag overigens niet of amper actief in Afrika, Rusland of China. De kans dat Huawei daar kan groeien, lijkt voor de hand liggend.

Deutsche Telekom

Zheng Yelai, president van de cloud business unit wijst ons op zijn aanpak in het partnerschap met Deutsche Telekom om Europese klanten gerust te stellen. "We leveren hen de hard- en software, maar Deutsche Telekom is eigenaar van het datacenter en is verantwoordelijk voor de operaties. Zo kunnen we beter inspelen op lokale wetgeving zoals GDPR en kunnen we samen onze diensten aanbieden aan bedrijven en overheden," vertelt Yelai aan Data News.

Die aanpak is geen Chinese truc maar... een Amerikaanse. Microsoft sloot twee jaar geleden een zeer gelijkaardige samenwerking met Deutsche Telekom. Zo kon het bedrijf, in de nasleep van het Prism spionageschandaal, haar technologie en platform aanbieden in Europa en klanten toch garanderen dat hun data niet werd begluurd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Goed, niet goedkoop

Huawei hoopt dat de nood naar nieuwe (AI-gerelateerde) diensten samen met de ervaring in onder meer de telecomsector hun cloudaanbod de wind in de zeilen zal geven.

In de keuze voor een cloudpartner speelt ook de prijs mee. Denk maar aan Oracle dat een jaar geleden luidkeels verkondigde dat haar diensten stukken goedkoper zijn dan concurrent AWS, wat op zijn beurt werd weerlegd door Amazon.

Huawei heeft niet de ambitie om dat spel mee te spelen. "Wanneer klanten kiezen voor Huawei, dan doen ze dat op basis van de waarden en diensten die we brengen, niet omdat de prijs lager ligt. Ons aanbod steunt op een technologische kern die beter is dan die van de concurrentie," vertelt Zhang aan Data News.

Of anders gezegd: Huawei wil geen marktaandeel veroveren door klanten goedkopere diensten aan te bieden. Wel door te focussen op nieuwe diensten en het feit dat de weg naar de cloud voor veel bedrijven nog lang niet is afgelegd.