Techconcern Huawei gaat een 'redelijke vergoeding' vragen aan smartphonemakers als Apple voor de toegang tot zijn draadloze 5G-octrooien. Daarmee creëert het Chinese bedrijf mogelijk een lucratieve bron van inkomsten.

Huawei is eigenaar van 's werelds grootste portefeuille van 5G-octrooien. Het Chinese bedrijf komt met de stap op het moment dat de Verenigde Staten er alles aan doen om onderdelen van Huawei uit netwerkapparatuur te weren en de toeleveringsketen op slot te gooien. Het Chinese bedrijf wil betaald krijgen voor zijn patenten, maar belooft wel lagere tarieven dan concurrenten als Qualcomm, Ericsson en Nokia.

Huawei zou voor de periode tussen 2019 en 2021 ongeveer 1,2 tot 1,3 miljard dollar aan patent- en licentievergoedingen moeten binnenhalen, volgens leidinggevenden van het bedrijf. Welk deel daarvan voortkomt uit 5G-technologie is niet gecommuniceerd. De royalty's per telefoon zijn gemaximeerd op 2,50 dollar, zo werd gemeld.

Netelige kwestie

China's grootste technologiebedrijf wil zich meten met andere techgiganten op het gebied van onder meer verbonden auto's, slimme huizen en robotchirurgie. Over de vraag wie van 5G profiteert, wordt een strijd uitgevochten die qua omvang en reikwijdte kan worden vergeleken met de eerste wereldwijde octrooioorlog van de techindustrie, die over smartphones. Het is een netelige kwestie die steeds belangrijker wordt naarmate de wereld overschakelt op 5G.

Door de Amerikaanse sancties heeft de smartphonetak van Huawei het zeer lastig. Daarnaast belemmeren de beperkingen de netwerkdivisie van de onderneming, omdat veel landen apparatuur van Huawei deels of volledig uit het netwerk verbannen. Volgens Huawei zouden de sancties echter geen invloed moeten hebben op de mogelijkheid om kruislicenties af te sluiten met Amerikaanse bedrijven, omdat die patenten openbaar beschikbaar zijn.

Het bedrijf wil de octrooiopbrengsten terugsluizen naar onderzoek om zijn positie op de markt van draadloze netwerken te behouden tegenover Ericsson en Nokia.

