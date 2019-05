In de zaak rond Huawei-CFO Meng Wanzhou willen advocaten van het technologiebedrijf dat hun CFO niet wordt uitgeleverd. De aanhouding is volgens hen politiek gemotiveerd en gebaseerd op onwaarheden.

Wanzhou werd in december in Canada gearresteerd op de luchthaven op vraag van de VS. Deze week begon de voorbereidende hoorzitting.

Ze wordt er onder meer van beschuldigd het Amerikaanse embargo tegen Iran, dat de export van Amerikaanse technologie naar het land verbiedt, te hebben geschonden via een dochterbedrijf van Huawei. Ook zou ze daarbij gelogen hebben tegen banken.

Sindsdien zit de vrouw op borgtocht vast in Canada, maar de VS wil haar laten uitleveren. De advocaten van Huawei willen dat ten alle koste tegenhouden. Zij halen een aantal argumenten naar boven.

Zo is de aanklacht tegen Meng Wanzhou volgens hen politiek gebaseerd. Ze verwijzen hiervoor naar uitspraken van president Donald Trump die stelt dat de aanklachten tegen haar kunnen worden geschrapt als dat de handelsgesprekken met China zou bevorderen.

Maar ook inhoudelijk is er bezwaar. Zo houdt het bedrijf vast dat de aantijgingen simpelweg niet kloppen. Zo was alle communicatie, inclusief de presentatie die daarbij werd gegeven, transparant over wat Huawei en diens dochter Skycom, waar het de facto over gaat, in Iran doet volgens de advocaten.

Ook wijzen ze er op dat Canada geen handelsembargo tegen Iran heeft en de beschuldigingen niet eens in strijd zijn met de Canadese wet. Tot slot zou de arrestatie niet enkel het werk zijn geweest van de Canadese politie en grenscontrole, maar werd ze ook mede gecoördineerd door de FBI en werden haar rechten tijdens haar arrestatie geschonden.

De BBC wijst er op dat de zaak mogelijk nog jaren kan aanslepen. Er is nog geen datum vastgelegd voor het eigenlijke hoorzitting en zelfs nadien is er mogelijkheid tot beroep.