VS vraagt uitlevering Huawei-CFO

Meng werd in december, op vraag van de VS, opgepakt op de luchthaven in Canada. Amerika beschuldigt haar van misleiding in de link die Huawei heeft met een bedrijf dat probeerde materiaal aan Iran te verkopen. Dat laatste mag niet van de VS door het handelsembargo dat tegen het land loopt. Bedrijven die handel drijven met Iran, krijgen sancties van de VS opgelegd.

De arrestatie past in een grotere lastercampagne van de VS tegen Huawei. Het land beschuldigt de Chinese telecomreus van spionage en probeert die boodschap wereldwijd uit te dragen. Hoewel de VS dat nog nooit publiek heeft bewezen, wordt Huawei intussen wel door sommige Amerikaanse bondgenoten vermeden.

Het Amerikaanse departement van Justitie laat weten dat het de uitlevering van Meng Wanzhou nastreeft. Tegen 30 januari moet het dat verzoek ook formeel indienen bij de Canadese regering dat vervolgens dertig dagen heeft om te beslissen of er voldoende bewijzen zijn om de uitlevering te rechtvaardigen.

Voor Canada is de zaak evenmin gemakkelijk. Het heeft als buurland van de VS een sterke relatie met het land. Maar de arrestatie verzuurde de relaties tussen China en Canada, waar intussen twee Canadezen werden opgepakt en een derde ter dood werd veroordeeld. Al zegt China dat die feiten los staan van de arrestatie van Meng.