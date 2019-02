VS probeert België te overtuigen om Huawei en ZTE te bannen

Volgens de Italiaanse krant La Stampa bracht een ambtenaar van het Amerikaanse departement voor Buitenlandse Zaken gisteren een bezoek aan de Europese Commissie en later aan de Belgische regering. Dat laatste wordt aan onze redactie bevestigd door het kabinet van minister van Telecommunicatie De Backer. Al gaat het vooral om een ontmoeting met de administratie.

De vergadering ging over cybersecurity, de rol van Chinese bedrijven en 5G. Binnenkort staat er ook een ontmoeting met de Amerikaanse ambassadeur in Brussel daarover gepland.

Nog geen beslissing

Bij minister van Telecom en Digitale Agenda De Backer klinkt het dat het nog veel te vroeg is om een beslissing te nemen. "We zijn nog volop info aan het inwinnen en spreken daar ook over met andere regeringen in Europa," zegt de woordvoerder van De Backer. De minister zelf is van mening dat er een Europees standpunt moet komen rond het al dan niet toelaten van ZTE en Huawei.

De doortocht van de VS is geen verrassing. In november al raakte bekend dat de VS haar bondgenoten zou aanspreken om te wijzen op de gevaren van de twee Chinese telecomfabrikanten. Die vormen volgens de VS een risico voor cyberspionage door de Chinese overheid. Al heeft de VS dat nog nooit formeel aangetoond en wordt dat met klem ontkend door zowel ZTE en Huawei als de Chinese overheid zelf.

Italië neemt wel al beslissing

Italië heeft intussen wel de keuze gemaakt om beide spelers te weren. Volgens La Stampa worden zelfs lopende contracten daarbij opgeschort.

De krant baseert zich daarvoor op bronnen bij de Italiaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse zaken. Die stellen, voorlopig nog niet officieel, dat het land beide Chinese telecomspelers zal weren onder druk van de VS dat momenteel bondgenoten probeert te overtuigen.

Opmerkelijk: Italië zal ook al afgesloten contracten afbreken. Het gebruikt daarbij zijn zogenaamde 'golden power', een clausule of maatregel waarbij de overheid uit contracten kan stappen zonder betaling van boetes omdat het over kritieke infrastructuur gaat.

In Italië lopen momenteel een vijftal 5G-pilootprojecten. Twee daarvan gebeuren met Huawei, een derde met ZTE.