Met de overname van het Gentse PieSync in 2019 kreeg het Amerikaanse Hubspot een fysieke locatie in ons land. Nu breidt het uit naar een nieuwe locatie in Gent.

Marketingspecialist Hubspot nam eind 2019 het Gentse PieSync over. Die laatste legt zich toe op real-time synchronisatie voor klantgegevens tussen verschillende platformen en apps. Bij die overname werd duidelijk dat PieSync via Hubspot nu ook in Dublin zou krijgen. Maar ook het omgekeerde gebeurt nu.

Sinds april zit HubSpot, met dochterbedrijf PieSync, in een kantoor van drie verdiepingen in centrum Gent. De bedoeling is echter niet dat iedereen voltijds op kantoor zit. Het bedrijf laat mensen de keuze of ze flexwerken, thuiswerken of elders.

De nieuwe vestiging heeft ook oog voor duurzaamheid met onder meer een recyclagesysteem en geen eenmalig plastic (zoals plastic bekers). Het bedrijf heeft er onder meer mensen voor sales, customer success, product en engineering. Eerder dit jaar opende het ook een nieuwe locatie in de UK en volgen er nieuwe kantoren in Nederland en Spanje.

