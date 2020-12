Hyundai Motor neemt robotmaker Boston Dynamics grotendeels over. Softbank blijft wel voor een stuk eigenaar.

De verkoop van Boston Dynamics aan Hyundai hing al even in de lucht en wordt nu formeel bevestigt. Het Zuid-Koreaanse autobouwer krijgt tachtig procent van de aandelen, ongeveer twintig procent blijft in handen van het Japanse Softbank. Softbank nam Boston Dynamics zelf over in 2017 van Google, dat het robotbedrijf op haar beurt in 2013 had overgenomen.

Hyundai Motor laat weten dat het bedrijf wordt gewaardeerd op 1,1 miljard dollar, maar maakt niet bekend hoeveel het betaalt voor de overname.

Met het meerderheidsbelang in de robotfabrikant wil Hyundai de kennis onder meer inzetten voor autonome voertuigen, UAMs (urban air mobility), en slimme fabrieken. Het wil een lijn van robotonderdelen produceren, maar ook kijken naar onder meer smart logistics.

Boston Dynamics is vooral bekend van robots die vrij complexe handelingen kunnen uitvoeren. Video's van robots die dozen vastnemen, hun evenwicht bewaren als ze worden geduwd en zelfs salto's maken, gaan al jaren viraal online. Het meest bekende product is waarschijnlijk de robothond Spot. Die is sinds kort ook in ons land beschikbaar via het Oostendse bedrijf ZoraBots, dat de verdeling voor Europa en Afrika verzorgt.

Hyundai Motor wil met de overname het groeipotentieel en het aantal mogelijkheden van de technologie zo goed mogelijk benutten. Dat was in het verleden een probleem bij Boston Dynamics. Het gaat om indrukwekkende spitstechnologie, maar toen het bedrijf onder de vleugels van Google zat, bleek het lastig om de robots commercieel nuttig te maken. Mogelijk kan de autobouwer daar wel een antwoord op geven.

De verkoop van Boston Dynamics aan Hyundai hing al even in de lucht en wordt nu formeel bevestigt. Het Zuid-Koreaanse autobouwer krijgt tachtig procent van de aandelen, ongeveer twintig procent blijft in handen van het Japanse Softbank. Softbank nam Boston Dynamics zelf over in 2017 van Google, dat het robotbedrijf op haar beurt in 2013 had overgenomen.Hyundai Motor laat weten dat het bedrijf wordt gewaardeerd op 1,1 miljard dollar, maar maakt niet bekend hoeveel het betaalt voor de overname.Met het meerderheidsbelang in de robotfabrikant wil Hyundai de kennis onder meer inzetten voor autonome voertuigen, UAMs (urban air mobility), en slimme fabrieken. Het wil een lijn van robotonderdelen produceren, maar ook kijken naar onder meer smart logistics.Boston Dynamics is vooral bekend van robots die vrij complexe handelingen kunnen uitvoeren. Video's van robots die dozen vastnemen, hun evenwicht bewaren als ze worden geduwd en zelfs salto's maken, gaan al jaren viraal online. Het meest bekende product is waarschijnlijk de robothond Spot. Die is sinds kort ook in ons land beschikbaar via het Oostendse bedrijf ZoraBots, dat de verdeling voor Europa en Afrika verzorgt.Hyundai Motor wil met de overname het groeipotentieel en het aantal mogelijkheden van de technologie zo goed mogelijk benutten. Dat was in het verleden een probleem bij Boston Dynamics. Het gaat om indrukwekkende spitstechnologie, maar toen het bedrijf onder de vleugels van Google zat, bleek het lastig om de robots commercieel nuttig te maken. Mogelijk kan de autobouwer daar wel een antwoord op geven.