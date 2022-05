Over een drietal jaar zou de techgigant computers met meer dan 4.000 qubits kunnen bouwen, tegenover de 127 qubits vandaag. Dat zegt CEO Arvind Krishna.

Hij deed de uitspraken aan de vooravond van IBM's Think conferentie, schrijft nieuwsagentschap Reuters. Krishna hoopt dat de technologie onder meer logistieke bedrijven ten dienste zal kunnen zijn.

Kwantumcomputers hebben een andere architectuur dan traditionele computers. In tegenstelling tot bits, die de twee staten 'nul' en 'een' (aan of uit) hebben, gebruikt een kwantumcomputer 'qubits'. Die kunnen aan staan, uit staan of allebei tegelijk (aan én uit). Bovendien kunnen ze, door een proces dat 'entanglement' heet, aan elkaar worden gekoppeld op een manier die hun rekenkracht exponentieel vergroot.

Een en ander betekent dat ze beter zijn in vraagstukken waar de huidige computers het moeilijk mee hebben, zoals het zoeken van de beste route of het kiezen tussen verschillende scenario's. Zo'n nieuw systeem bouwen en ontwikkelen is echter een hele opdracht. Techgiganten als Google, IBM en Amazon zijn al een tijd bezig met de technologie, maar die laat voorlopig nog geen echt praktische toepassingen toe. De hardware van het bedrijf biedt momenteel zo'n 127 qubits, maar om echt op een commerciële manier bruikbaar te zijn, moeten de computers er veel meer krijgen. Het nieuwe doel van IBM is nu dus 'meer dan 4.000 qubits', en dat tegen 2025.

Krishna is echter wel voorzichtig met dat doel. IBM voorspelde enkele jaren geleden onterecht dat zijn Watson AI allerlei oplossingen zou kunnen vinden voor bijvoorbeeld gezondheidszorg. Die vooruitgang ging echter veel trager dan IBM vooropstelde. En kwantumcomputers zijn veel moeilijker te bouwen dan een AI-systeem, aldus Krishna: 'We hebben misschien enkele dingen te veel gehyped. Deze keer proberen we voorzichtiger te zijn.'

