IBM claimt een doorbraak in quantum computing met haar Eagle chip met 127 qubits. De komende jaren wil het bedrijf nog verder gaan richting 433 en 1.121 qubits.

IBM kan als eerste uitpakken met een quantum computer met meer dan honderd qubits. Met Eagle stelt het een chip met 127 qubits voor. 'Dit is krachtiger dan eender wat,' zegt CEO Arvind Krishna in een gesprek met Axios. Hij wijst onder meer naar het kunnen berekenen van dingen die klassieke computers niet kunnen.

Volgens IBM, dat in 2019 voor het eerst uitpakte met een quantum computer buiten het lab, kan de rekenkracht van quantum computing binnen twee jaar hoger liggen dan die van klassieke computers. Zo plant het bedrijf haar 'Osprey' chip met 433 qubits in 2022 en later 'Condor' met 1.121 qubits.

Quantum computers hebben op dit moment nog niet enorm veel toepassingen. De CEO van IBM noemt onder meer het ontwikkelen van materialen zonder dat een bedrijf daarvoor eerst labtesten moet doen. IBM zelf verwacht in de komende jaren wel een praktisch nut van quantum computing te kunnen aantonen, zegt Dario Gil, senior vicepresident bij IBM aan Reuters.

Geen vervanger van de computer

Tegelijk blijft quantum computing zeer lastig, het vraagt een specifiek gekoelde omgeving om te werken. Maar de toekomstmogelijkheden zijn wel veelbelovend omdat ze veel krachtigere berekeningen kunnen maken. Met klassieke computers is een bit 0 of 1, Qubits kunnen tegelijk zowel 0 als 1 zijn.

IBM verwacht wel niet dat quantum computers de klassieke computer op termijn zal vervangen. Wel zullen ze worden ingezet om specifieke problemen op te lossen die klassieke computers vandaag niet kunnen aanpakken.

