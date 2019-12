IBM zegt dat het een ontwerp klaar heeft voor een alternatieve batterijtechnologie die materiaal uit zeewater haalt. Binnen een jaar moet er een prototype zijn.

Hoe de batterij precies samengesteld wordt, is niet bekend, maar volgens persbureau Reuters komt het erop neer dat er materialen uit zeewater worden gehaald. Belangrijk daarbij is dat er geen kobalt nodig is voor de productie. Dat is vandaag wel het geval voor lithium-ion batterijen.

IBM werkt momenteel samen met de onderzoeksafdeling van Mercedes-Benz, elektrolytenleverancier Central Glass en batterijfabrikant Sidus voor de commerciële ontwikkeling van de batterij. Binnen een jaar moet er een werkend prototype zijn.

Met de opkomst van smartphones en elektrische wagens, stijgt de vraag naar batterijen. De huidige lithium-ion batterijen hebben kobalt nodig en dat is steeds moeilijker te vinden. Zo'n zestig procent van de wereldwijde kobaltproductie komt uit Congo, maar het mijnen gebeurt vaak in levensgevaarlijke omstandigheden waar ook kinderen worden ingezet.

De nieuwe batterij is waarschijnlijk nog niet voor meteen. Nadat er een werkend prototype kan worden neergezet moet iemand de batterijtechnologie ook commercieel op de markt brengen en verkocht krijgen aan producenten van onder meer elektrische wagens. IBM maakt zich sterk dat haar technologie zowel in kost, laadtijd als energie-efficiëntie beter is dan lithium-ion-batterijen.