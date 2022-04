Berichten over de dood van de mainframe zijn fel overdreven, vindt IBM. Het bedrijf komt met een nieuwe mainframe die op maat lijkt geschreven voor grote financiële instellingen en bedrijven die AI willen gebruiken.

De z16, de nieuwste mainframe van IBM, draait op IBM Telum processors en is vooral bedoeld voor bedrijven die grote hoeveelheden data op korte tijd moeten verwerken. IBM geeft zelf bijvoorbeeld aan dat het toestel 300 miljard financiële transacties per dag kan verwerken, met een milliseconde aan latency. Doelpubliek lijkt dan ook in de eerste plaats financiële organisaties zoals banken, verzekeraars, overheden en andere bedrijven die op grote schaal en in real time dingen als fraude moeten detecteren.

Een van de belangrijker voorzieningen is dan ook de on-chip AI accelerator. 'AI heeft veel toepassingen, van de bankwereld en financiële instellingen tot verzekeringen en gezondheidszorg', zegt Elpida Tzortzatos, CTO bij IBM Systems AI in een persconferentie. 'De AI-technologiestack van de z16 is gebouwd om al die toepassingen te ondersteunen. Maar wanneer je kijkt naar instant betalingen en online transacties, dan zie je een grote groei in transacties, en in mogelijke fraude die daarbij hoort. Om daar in real time AI binnen te brengen om dat te controleren, zonder SLA's te breken, heb je krachtige technologie nodig.'

Cryptografie

Nog opvallend: een systeem dat IBM 'quantum-safe' noemt. Het komt erop neer dat het bedrijf zijn nieuwe mainframe ziet draaien in een hybride cloudomgeving en dat zo'n toestel toch wel even moet kunnen meegaan. Dus de beveiliging van de z16 moet in principe over enkele jaren aanvallen vanaf kwantumcomputers aan kunnen, het soort computers waarvan gevreesd wordt dat ze veel van de momenteel gebruikt beveiligingstechnieken rond cryptografie kunnen breken. Ook moet er rekening worden gehouden met aanvallers die nu data stelen om later met betere technologie te ontsleutelen. Het systeem bestaat onder meer uit een beveiligde opstartsequentie en 'lattice-based' cryptografie. Die gebruikt een vrij recent soort wiskundige problemen waarvan geacht wordt dat ze niet zomaar door een kwantumcomputer kunnen worden opgelost, in tegenstelling tot de klassieke cryptografie.

'De cryptografie van vandaag haalt zijn kracht uit hoe moeilijk het is om specifieke wiskundige problemen op te lossen, en dat kan een kwantumcomputer net heel goed', legt Anne Dames, IBM Distinguished Engineer gespecialiseerd in cryptografie uit. 'Als er een kwantumcomputer op de markt komt die krachtig genoeg is, zullen onze gegevens mogelijk gevaar lopen. IBM wil die dreiging voor zijn.' Ze legt uit dat de cryptografie die in de mainframe wordt gebruikt, onder meer AES-sleutels van 256 bit gebruikt, een standaard die, zelfs met geavanceerde computers, niet meteen gebroken zou kunnen worden.

