IBM heeft haar Power10 processor onthuld. De nieuwe datacenterchip wordt gemaakt door Samsung.

Power10 is een chip voor datacentersystemen en wordt gemaakt op een 7 nanometer productieproces. Volgens IBM is de nieuwe chip twintig keer sneller voor AI-taken ten opzichte van voorganger Power9 die in 2017 uitkwam.

Tegelijk is ze ook drie keer energie-efficiënter per socket. Daardoor kan de processor zwaardere workloads aan waardoor ze tot drie keer zoveel gebruikers kan ondersteunen.

Dat IBM uitpakt met een 7 nanometer productieproces is een belangrijke opsteker. Hoe kleiner dat proces, hoe meer transistors op een chip passen en hoe langer het stroomverbruik.

Een wafer van Power10 datacenterchips. © IBM

Momenteel slaagt concurrent Intel, de marktleider in processors voor pc's en datacenters, er nog niet in om chips op 7 nanometer te maken. Het bedrijf verwacht hier pas tegen 2022-2023 meer klaar te zijn. Dat IBM al wel op deze schaal kan produceren geeft hen mogelijk een voordeel in de markt voor datacenterchips.

