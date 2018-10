IBM tekent beroep aan tegen toekennen IT-contract NMBS aan TCS

De contracten kaderen binnen een overkoepelend digitaliseringsoffensief waarvoor de NMBS zo'n 70 miljoen euro voorziet. De bedoeling is dat elke treinreiziger uiteindelijk een unieke online klantenaccount krijgt - MyNMBS - waarbij die krediet kan opladen via de ticketautomaten, tablet of smartphone.

Omdat de NMBS intern niet over alle nodige competenties en capaciteit beschikt, ging het spoorbedrijf op zoek naar een externe partner om snel werk te maken van de digitalisering. Die moet onder meer een eigen IT-infrastructuur opbouwen los van Infrabel en een cloudgerichte IT-strategie doorvoeren. De aanbesteding, gewonnen door TCS, bestond uit een raamcontract van zeven jaar voor een bedrag van 195 tot 277 miljoen euro. Naar het contract dongen ook Accenture en een Belgisch consortium met Proximus, IBM en de Waalse groep NRB mee.