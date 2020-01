Deze week kan u stemmen voor ICT Woman of the Year. Om u te helpen in uw keuze, laten we de drie genomineerde topvrouwen graag aan het woord. Zijn quota rond diversiteit een goed idee, willen we bijvoorbeeld weten?

De redactie van Data News maakte maandag bekend dat ze Caroline De Vos (Co-founder/COO SatADSL), Dewi Van De Vyver (Co-founder/CEO Flow Pilots) en Bieke Van Gorp (Co-founder/COO FibriCheck) nomineren voor ICT Woman of the Year. We zijn nu heel erg benieuwd naar uw stem. Tot en met 12 januari kan u uw stem uitbrengen via www.shegoesict.bewaar we de genomineerde dames ook aan u voorstellen. Uw stem voor de ICT Woman of the Year telt voor de helft mee: de professionele jury brengt later haar stem uit en die telt voor de andere helft mee.

Om u te helpen in uw keuze, legden we de drie genomineerde topvrouwen alvast enkele vragen voor.

Is de mannelijke dominantie in de ICT-wereld écht een probleem?

Caroline De Vos: "Het cliché dat je je als vrouw meer moet bewijzen, geldt ook in ICT. Je moet al kunnen zwaaien met een prestatieportfolio om professioneel gerespecteerd te worden. Zeker als je er goed uitziet, en je vrouwelijk kleedt bijvoorbeeld, word je toch wel eens gezien als "poppemieke" en minder gehoord en au sérieux genomen. Op een beurs, zeker wanneer ik het graag netjes heb en bijvoorbeeld de lege bekers opruim, ziet men mij automatisch als 'hostess'. Je moet als vrouw in ICT sterk zijn en goed in je vel zitten. En tegen domme en intimiderende opmerkingen kunnen."

"Ik ben zelf ingenieur ruimtevaart, maar word door mannen waar ik mee samenwerk soms niet betrokken bij technische discussies, of 'vergeten' voor uitnodigingen voor meer technische vergaderingen. En dat terwijl ik evengoed een toegevoegde waarde heb hiervoor. De mannelijke dominantie betekent anderzijds ook dat, in onze nichemarkt, iedereen mij kent. Ik leg makkelijk contacten, mede daardoor."

Dewi Van De Vyver: "Ik probeer me er heel bewust van te zijn dat iedereen, en dus ook ikzelf, een eigen unieke blik op de wereld heeft. Als je een publiek wil bereiken, of een service aan een publiek wil aanbieden, is het belangrijk om met zoveel mogelijk blikken rekening te houden. Daarom is het erg belangrijk om op elke werkvloer een goede mix van mensen van verschillende achtergronden te hebben. En dus ook van mannen en vrouwen."

"Wat het gebrek aan vrouwen in de ICT nog prangender maakt dan binnen andere bedrijfssectoren, is dat technologie zo bepalend is voor hoe onze samenleving vandaag functioneert. In de toekomst zal dat nog dwingender zijn, met de opkomst van IoT en daarmee samenhangende massieve datacaptatie gekoppeld aan AI, gaan we nog meer ingrijpen in het leven van mensen. Dat gebeurt door een bepaalde blik, namelijk van de mensen die die systemen ontwerpen, ontwikkelen en voeden. Als dat allemaal mannen zijn, of evengoed, als dat allemaal blanken zijn, of allemaal Antwerpenaars, dan heeft dat onvermijdelijk ook een effect op de output. De bias in de data zal het verschil tussen mannen en vrouwen alleen maar verder versterken."

Bieke Van Gorp: "Dominantie is nergens wenselijk, want dat, zoals overal, mannen en vrouwen zaken vaak anders benaderen en dus zeer complementair zijn, is ondertussen voldoende en grondig genoeg aangetoond. Als mannelijke dominantie in de ICT-wereld problematisch is, geldt dat evengoed voor vrouwelijke dominantie in de bijvoorbeeld pedagogische en de zorgsector. Een combinatie van de beide krachten werkt volgens mij altijd het beste - research heeft bijvoorbeeld aangetoond dat vrouwen doorgaans meer bedreven zijn in social skills dan mannen. Teams met een redelijk percentage vrouwen functioneren daarom beter en leveren daarom meestal ook betere resultaten op dan overwegend mannelijke teams. Ze zijn creatiever en innovatiever, kwaliteiten die met name bij ontwikkelteams een sterke troef zijn."

Wie van deze drie topvrouwen wordt ICT Woman of the Year 2020? © DN, www.shegoesict.be

Zijn quota rond diversiteit op de werkvloer een goed idee om het probleem op te lossen?

Caroline De Vos: "Ik houd niet van quota. Je onderlijnt het gebrek aan diversiteit er net mee. We moeten de werkgevers ook niet straffen. Het is hun schuld niet dat er minder vrouwen voor ICT kiezen. Er zijn gewoon minder vrouwelijke kandidaten dus kunnen ze er ook minder aanwerven."

"In mijn ervaring zijn vrouwen creatiever, flexibeler, meer oplossingsgericht, en kunnen ze beter out-of-the-box denken. Vrouwen hebben naar mijn gevoel een heel aanvullende aanpak, ook in ICT. Misschien wel de zachte aanpak, naast de meer mannelijke rationele aanpak. Vrouwen hebben dus een duidelijke toegevoegde waarde voor een werkgever. Anderzijds vind ik zelf ook dat vrouwen die heel erg huisje-tuintje-baby gericht zijn, en louter een job hebben om brood op de plank te brengen, wellicht minder aantrekkelijk zijn voor een werkgever. Het is toch leuker om iemand in dienst te nemen met een grotere motivatie."

Dewi Van De Vyver: "Het feit dat we het moeten hebben over quota maakt dat quota belangrijk en noodzakelijk zijn. Zeker wat betreft directie- en managementfuncties zijn argumenten als 'we vinden niemand capabel' drogredenen. De dag dat we in een gelijkwaardige wereld leven, verdwijnen quota vanzelf."

Bieke Van Gorp: "Uit cijfers van Eurostat blijkt dat België, samen met Nederland, helemaal achteraan bengelt als we kijken naar het percentage meisjes vrouwen in informatica-opleidingen. Slechts 8% van de studenten informatica is vrouwelijk, dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde (16.7%). Ik zie dus vandaag niet in hoe quota het probleem kunnen oplossen. Voor we meer vrouwen kunnen motiveren om een ICT-opleiding te volgen, zullen bedrijven onvoldoende gekwalificeerde profielen vinden om aan een goeie man-vrouw mix te werken in hun technische teams. Ook bij ons zijn de technische profielen bijna uitsluitend mannen, ik zou het graag meer gebalanceerd zien, maar dat is vandaag niet de realiteit. We letten er wel op om rond dat door mannen gedomineerde technische team voldoende vrouwen te zetten in key posities."

Uw stem telt, maar wacht niet te lang Tot en met 12 januari kan u uw stem uitbrengen via www.shegoesict.be waar we de genomineerde dames ook aan u voorstellen. Uw stem telt voor de helft mee: de professionele jury brengt later haar stem uit en die telt voor de andere helft mee. Vergeet ook niet te stemmen voor de Young ICT Lady of the Year: alle info over de genomineerden leest u hier of op www.shegoesict.be.

