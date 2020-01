Data News gaat ook in 2020 op zoek naar een ICT Woman of the Year en een Young ICT Lady of the Year. De redactie maakte zopas de genomineerden bekend op www.shegoesict.be: het is nu aan u om mee te bepalen wie de winnaar wordt.

Wie neemt de fakkel over van Heidi Rakels (ICT Woman of the Year 2019) en Sanne Vermeiren (Young ICT Lady of the Year 2019)? Dat komt u op 20 februari te weten op het She Goes ICT event van Data News, maar nu is het alvast aan u.

ICT Woman of the Year

De redactie van Data News selecteerde ditmaal drie topvrouwen in ICT die niet alleen een C-rol vervullen, maar die ook mee aan de wieg stonden van het bedrijf waar ze hun schouders onder zetten. Dit zijn de genomineerden:

Caroline De Vos (Co-founder/COO SatADSL)

Dewi Van De Vyver (Co-founder/CEO Flow Pilots)

Bieke Van Gorp (Co-founder/COO FibriCheck)

We zijn nu heel erg benieuwd naar uw stem. Tot en met 12 januari kan u uw stem uitbrengen via www.shegoesict.be waar we de genomineerde dames ook aan u voorstellen. Uw stem voor de ICT Woman of the Year telt voor de helft mee: de professionele jury brengt later haar stem uit en die telt voor de andere helft mee.

Young ICT Lady of the Year

Daarnaast reiken we op 20 februari ook opnieuw een award uit voor de Young ICT Lady of the Year. Uit de vele inzendingen selecteerde de redactie en de professionele jury deze genomineerden:

Ellen Bogaert (Manager in Financial Services - Customer Insights, Accenture)

Cindy Claeys (Senior consultant, Capgemini)

Kato Coppens (Public sector consultant, DXC Technology)

Femke De Backere (Senior researcher Semantics and machine learning, UGent - Imec)

Julie Dockx (Project & Success Manager, Fourcast)

Ellen Lemaire (Blockchain - Distributed Ledger Technology advisor, KBC)

Joy Malcourant (Digital strategy consultant, delaware)

Andra Mertilos (Senior Analyst - Consultant, Intys FSA)

Julie Scherpenseel (Chief Growth Officer, ML6)

Céline Thooris (Head of Artificial Intelligence & Robotics, Belfius Bank)

U kan tot en met 12 januari uw stem uitbrengen op www.shegoesict.be waar u ook meer leest over de genomineerde jongedames. Met uw stem voor de Young ICT Lady of the Year bepaalt u wie de top-5 haalt. Die vijf jongedames krijgen de kans om zich te verdedigen voor de professionele jury die de winnares bepaalt.