Het Covid-19 virus raakt de ICT-sector hard. In de eerste helft van dit jaar zullen investeringen in hardware, software en diensten dalen.

Dit meldt onderzoeksbureau IDC, dat de verwachtingen voor 2020 naar beneden bijstelt. In het IDC Worldwide Black Book Live Edition voor februari 2020 meldt het onderzoeksbureau een groei van 4,3% te verwachtingen. In januari was dit nog 5%. IDC verwacht de verwachtingen in de editie voor maart opnieuw te moeten verlagen tot 3%.

Extreem fluïde

"De situatie is extreem fluïde", zegt Stephen Minton, vice president in IDC's Consumer Insight & Analysis group. "Onze maandelijkse data en onderzoeken wijzen duidelijk in één richting, maar het is nog te vroeg om de volledige impact van de coronavirus crisis op alle sectoren van de economieën te begrijpen. We maken gebruik van scenariomodellen om te illustreren dat de voorspellingen een brede bereik hebben dan normaal. De negatieve risico's in deze modellen lijken iedere dag groter te worden. De duur van de crisis blijft echter onbekend en is van grote impact om de groei voor het volledige jaar te bepalen."

Eerder verwachtte IDC dat de wereldwijde IT-investeringen in 2020 met 5% groeien. Dit was vooral toe te schrijven aan smartphones upgrades naar 5G-modellen en hogere investeringen van service providers in infrastructuur. Van smartphones had IDC eerder deze maand al gewaarschuwd dat er minder toestellen zouden gemaakt worden.

Ook het momentum rondom digitale transformatieprojecten bleef voor groei zorgen. IDC verlaagt deze voorspelling nu tot 4,3% groei en waarschuwt dit cijfer in maart mogelijk te moeten verlagen tot 3%. In het meest negatieve scenario daalt de groei tot 1%.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

