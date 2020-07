Het identiteitsplatform voor appbouwers Auth0 heeft een Serie F-financieringsronde van 120 miljoen dollar afgerond. Hierdoor wordt de waarde van Auth0 nu geschat op 1,92 miljard dollar en is het totale kapitaal van het bedrijf verhoogd naar meer dan 330 miljoen dollar.

Volgens het bedrijf stimuleert de financiering de innovatie en go-to-market-uitbreiding als antwoord op de wereldwijde vraag naar een schaalbaar en veilig identiteitsplatform. Bij de ronde, geleid door Salesforce Ventures, was ook een nieuwe investeerder, DTCP, betrokken. Andere deelnemers waren de bestaande investeerders Bessemer Venture Partners, Sapphire Ventures, Meritech Capital, World Innovation Lab, Trinity Ventures, Telstra Ventures en K9 Ventures.

Auth0's Serie F-financiering volgt ongeveer een jaar na de afronding van de Serie E-financiering van 103 miljoen dollar in mei 2019, die het bedrijf de 'unicorn'-status bracht. Na een groei van 70 procent in 2019 zette Auth0 zijn groei voort tot in het tweede kwartaal van 2020, ondanks de onzekere economische situatie.

