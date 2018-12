Ierland gaat nieuwste facebookflater onderzoeken

De Irish Data Protecion Commissioner is, gezien Facebook's Europees hoofdkwartier in Ierland staat, de belangrijkste Europese regulator om Facebook onder de loep te nemen. De organisatie gaat kijken of het bedrijf voor het lek dat het vrijdag bekendmaakte, maar ook voor andere recente fouten, in regel is met de Europese privacywetgeving.

Facebook laat via Reuters weten dat het meewerkt aan het onderzoek. Het zal mensen die getroffen zijn apart informeren.

Het sociaal netwerk maakte vrijdagavond bekend dat het tussen 13 en 25 september mogelijk was dat apps toegang kregen tot private foto's van zo'n 6,8 miljoen gebruikers. Waar de Britse privacywaakhond waarschijnlijk naar zal kijken is of Facebook de autoriteiten binnen de 72 uur heeft ingelicht over het probleem, gezien de bug al van september dateert.