De Europese Commissie gaat zoals verwacht in beroep tegen de uitspraak dat Apple de 13 miljard euro aan belastingvoordelen niet moet terugbetalen.

De zaak gaat over een regeling die Apple jaren geleden trof met de Ierse fiscus. Daardoor kreeg het bedrijf een zeer gunstige belastingregeling, maar omdat Ierland ook het Europese hoofdkantoor van Apple is, ontweek het zo miljarden aan belastingen voor de hele EU.

In 2016 besliste een rechtbank dat de regeling van Apple met de Ierse fiscus illegaal was. In juli 2016 werd die beslissing teruggedraaid. Nu wil de Europese Commissie alsnog haar gelijk halen. Volgens de BBC wil dat zeggen dat er een beroepsprocedure wordt opgestart voor het Europees hof van Justitie.

In heel het verhaal houdt Ierland zich grotendeels afzijdig. Het land is geen vragende partij om de dertien miljard euro van Apple terug te krijgen. Apple is van oordeel dat het altijd de lokale wetgeving heeft gevolgd en belastingen betaalt volgens de afspraken met de Ierse fiscus. Maar Europa hamert er op dat Apple, door haar Europese omzet via Ierland te sturen, haar belastingplicht in andere landen niet nakwam. Bovendien is het oneerlijke concurrentie dat Apple zo'n regeling kreeg, en andere bedrijven niet.

