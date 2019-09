Het Belgische onderzoekslab imec gaat samenwerken met de Nationale Universiteit van Singapore (NUS) om chips te bouwen die het kwantuminternet kunnen beveiligen.

Imec en Universiteit van Singapore gaan chips bouwen die beveiliging moeten mogelijk maken in een 'post quantum' tijdperk. Bedoeling is de huidige cryptografie bestand te maken tegen kwantumcomputers.

Gevreesd wordt namelijk dat die kwantumcomputers er in de toekomst in zullen slagen om de huidige cryptografie, waarop zowat alle software- en hardwarebeveiliging is gebaseerd, te breken. Als oplossingen worden onder meer technologieën als quantum key distribution (QKD) en het genereren van willekeurige cijfers (QRNG) naar voren geschoven.

Probleem daarbij is dat veel van die oplossingen zijn gebaseerd op theorieën die nog niet helemaal zijn bewezen. Volgens Imec en NUS is hardware daarom een betere oplossing, omdat beveiliging hier gebaseerd is op de wetten van de fysica. Bedoeling is om over de volgende vijf jaar aan betaalbare en praktische technologische implementaties te werken. De twee organisaties beginnen met het ontwikkelen van een QRNG chip te werken, en willen later ook een fotonische quantum transmitter bouwen.

