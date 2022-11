De in financiële moeilijkheden verkerende internetprovider EDPnet heeft aanzienlijke schulden bij Proximus, waar het netwerkcapaciteit huurt. Dat bevestigt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. EDPnet zit in een gerechtelijke reorganisatie.

Dinsdag raakte via Data News bekend dat EDPnet eind oktober bescherming tegen schuldeisers heeft gevraagd. Die bescherming loopt nog tot 15 december. Er wordt gemikt op een gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord. Dat houdt in dat een akkoord moet worden gevonden met de schuldeisers om voort te kunnen.

Proximus is een van de schuldeisers. EDPnet biedt zijn internetdiensten aan via het netwerk van Proximus. Het moet daarvoor groothandelstarieven betalen, maar is zijn verplichtingen dus niet nagekomen. Hoeveel de schuld concreet bedraagt, zegt Proximus niet. Het zou om een aanzienlijke som gaan.

'Voorlopig geen gevolgen'

EDPnet is een van de weinige onafhankelijke alternatieven voor de grote spelers Proximus en Telenet op de consumentenmarkt. Het bedrijf is een gevestigde waarde en staat bekend om zijn eenvoudige formules en lage prijzen voor vast internet en mobiele telefonie. Het telt 46.000 klanten voor vast internet en zowat 20.000 voor mobiele telefonie.

Voor die klanten heeft de financiële situatie van EDPnet voorlopig geen gevolgen. Proximus zegt dat het de continuïteit wil verzekeren. Het volgt de zaak wel van nabij. 'En we hebben ook de regulator op regelmatige basis geïnformeerd', zegt Gansbeke.

