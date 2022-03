De Nederlandse Raad van State geeft game-uitgever Electronic Arts gelijk en laat de zogeheten lootboxes opnieuw toe in voetbalcomputerspel FIFA.

Lootboxes zijn virtuele schatkisten die je in videogames zoals FIFA of Overwatch kunt kopen. Ze bevatten vaak outfits voor spelpersonages, maar wat erin zit, weet je niet op voorhand. Daar zit dus een kansspelelement in, en het is de reden dat ze in België door de Kansspelcommissie verboden zijn in games die ook door kinderen worden gespeeld.

In Nederland liep er specifiek voor FIFA een procedure bij de Raad van State over deze lootboxes. Eerder had de Kansspelautoriteit namelijk bepaald dat de lootboxes in FIFA een kansspel zijn en uitgever Electronic Arts een boete opgelegd. Een beroep van Electronic Arts bij de rechtbank in Den Haag werd afgewezen. De prijzen kunnen echter niet in gewoon geld worden omgezet en het merendeel wordt verdiend door spelopdrachten te doen, zo geeft de Raad van State nu aan. De boete wordt dus teruggedraaid.

In Nederland zijn lootboxes deels verboden als de inhoud doorverkocht kan worden. In ons land is de wet echter strenger. België is een van de weinige landen waar lootboxen helemaal verboden zijn. EA is dan ook in 2019 al gestopt met het verkopen van virtueel geld voor FIFA. Ook andere ontwikkelaars, waaronder Blizzard, bieden in ons land geen lootboxes aan voor hun online games.

