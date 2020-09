India heeft een lange lijst Chinese mobiele apps verboden, waaronder Baidu, Alipay en de game PUBG, een populaire concurrent voor Fortnite.

Het land heeft een lijst van 118 Chinese apps bekendgemaakt, die niet welkom zijn op mobieltjes van zijn burgers. Daarbij zitten games van de Chinese techgigant Tencent, waaronder PUBG, en extra diensten van WeChat.

Het gaat om een vervolg van eerdere stappen die India al tegen Chinese invloed nam. In juni sloeg het land onder meer Tiktok, de WeChat app zelf, Weibo en streamingdienst QQ Music in de ban. Nu komen daar onder meer Alibaba's Alipay app bij en het Taobao ecommerce platform.

Volgens het ministerie van IT zijn de apps in strijd met de belangen van de Indiase overheid. Ze worden onder meer verdacht van het stelen van gebruikersdata.

India en China leven al decennia op gespannen voet en liggen in conflict over de grens tussen de twee landen. Beiden claimen ze een deel van de bergachtige regio in het noorden van India en het westen van China. Bij het conflict zijn al tientallen doden gevallen.

