Door de overname van Salesforce-specialist 4C, krijgt de Indiase IT-gigant Wipro stevige voet aan de grond in de Europese regio en meer bepaald ons land.

4C is een belangrijke Salesforce-partner in EMEA, met naast de vestiging in ons land ook kantoren in Londen, Parijs, Kopenhagen en Dubai. Het bedrijf is opgericht in 1987 en telt ondertussen zo'n 350 medewerkers. Met 4C haalt Wipro heel wat Salesforce-expertise in huis. In 2016 nam Wipro trouwens ook al Salesforce-activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Japan en Australië over die in 2016 nog werd versterkt met de overname van Appirio.

Wipro mikt op Europese expansie

Hoeveel de Indiase IT-dienstenleverancier Wipro nu precies betaalt voor 4C, is niet bekend maar zeker is wel dat Wipro zo stevige voet aan de grond krijgt op het Europese vasteland. Wipro kreeg trouwens met de benoeming van Thierry Delaporte nog maar pas voor het eerst een Franse CEO en managing director aan het hoofd wat de Europese expansiedrang alleen maar bevestigt. Wereldwijd telt Wipro zo'n 170.000 medewerkers: in de Benelux naar eigen zeggen een 400-tal werknemers met een hoofdkantoor in Hoofddorp.

Na de overname blijft 4C als een autonoom bedrijf en onder de vlag '4C - a Wipro company' varen. De huidige zaakvoerders Johan Van Genechten, Pascal Borremans en Kris Larivière blijven ook aan boord. "Wipro deelt dezelfde waarden als wij', zegt 4C-ceo Johan Van Genechten. "Met Wipro kunnen we nu de volgende sprong maken, niet alleen lokaal maar in heel EMEA."

4C heeft naar eigen zeggen al meer dan 1.500 projecten opgeleverd, voor ruim vijfhonderd klanten. Beneluxklanten zijn onder meer Partena Professional, Corona Direct, BMW Belux, Corilus, en Monizze. Internationaal zijn onder meer de PSA Group, Polestar en DeBeers klant aan huis.

